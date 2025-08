Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Foto | Jitka Říhová / ČSOP

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | Jan W. Jongepier / ČSOP

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova na Hodonínsku. Chystá tam obnovu pestré bělokarpatské přírody, tedy květnatých luk a světlých lesů. Splnil se tak první ze čtyři cílů letní kampaně programu Místo pro přírodu , do kterého se svými dary zapojuje i veřejnost.Na Smolenkách kdysi bývaly louky plné květin a hmyzu, k tomu ovocné nebo listnaté stromy. Před sedmi lety, kdy se o lokalitu ochránci začali zajímat, už ale byla po desetiletích bez údržby silně zarostlá náletovými dřevinami.

"Mezi křovinami však byly stále ostrůvky s cennou luční vegetací. Bylo jasné, že původní přírodní bohatství lze ještě obnovit," uvedla botanička a předsedkyně místní organizace ČSOP Ivana Jongepierová.

V prvním roce se uskutečnila jednání s vlastníky pozemků a přípravy. Následovaly dva roky práce s motorovou pilou.

Foto | Jan W. Jongepier / ČSOP

"Tam, kde to dávalo smysl, jsme obnovili louky. Od roku 2021 je pravidelně kosíme a díky tomu tam můžeme opět obdivovat třeba mochny bílé nebo orlíčky. Tam, kde to už spíše připomínalo les, jsme se rozhodli vytvořit biotop charakteru světlého, řídkého lesa. To je něco, co bývalo v krajině kdysi běžné, byla na to vázána mimo jiné řada druhů hmyzu v čele s ikonickými roháči, ale dnes v krajině úplně chybí," dodala Jongepierová.

Právě uskutečněný výkup umožní rozšířit péči na dalších 1,7 hektaru v severní části Smolenek. Na zbytcích luk tam roste mimo jiné vstavač bledý nebo kosatec různobarvý, oba ohrožené druhy. Obnovení citlivé péče tam podle ochranářů pomůže těmto i dalším zajímavým druhům přežít.

Foto | Jan W. Jongepier / ČSOP popisek

ČSOP se díky členům a příznivcům podařilo od roku 2003 v programu Místo pro přírodu vykoupit 210 hektarů cenných přírodních míst v 57 lokalitách po celé republice. Smolenky jsou desátým Místem pro přírodu v Bílých Karpatech. Součástí letošní kampaně je ještě lokalita Líšná v horním Pootaví v Plzeňském kraji, Sedmihorské mokřady v nivě toku Libuňky v Libereckém kraji a lužní les V Lyngu v Moravskoslezském kraji.

reklama