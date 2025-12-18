Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum
Plánované investice do návštěvnické infrastruktury jsou zaměřeny především na oblast Mezní Louky u Hřenska. Správa parku tam chce vybudovat návštěvnické centrum s interaktivní expozicí. Vzniknout by mohlo v budově v majetku správy. Vlastní expozice by byla věnovaná přírodě národního parku i obnově území zasaženého požárem v roce 2022.
Rozšíření se má dočkat lesní zážitkový areál Rysí stezka, který správa zřídila před deseti lety. Poprvé ho rozšířila v roce 2022 na plochách dříve zasažených vichřicí. V návaznosti na expozici v návštěvnickém středisku je v plánu vznik nové části Rysí stezky na místech, kde se v současnosti spontánně obnovuje les.
Součástí záměru je také vytvoření pohodlnější cesty z Mezní Louky do Mezné, odkud mohou turisté pokračovat do Divoké soutěsky nebo k vyhlídkové plošině Fénix. Park počítá s vybudováním spojovací pěšiny od nového návštěvnického centra k cestě vedoucí souběžně s místní silnicí, kde mnohdy bývá značný provoz. Tomu by se tak návštěvníci mohli do budoucna vyhnout.
V neposlední řadě mají vzniknout podklady pro další investice jako je rekonstrukce historické turistické trasy od Tří pramenů k Pravčické bráně, která patří k nejfrekventovanějším turistickým trasám v národním parku. Dalším podkladem je studie shrnující nutné kroky k obnově a bezpečnému znovuotevření historické Gabrieliny stezky poškozené při požáru.
