Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum

18.12.2025 14:22 | HŘENSKO (ČTK)
Foto | Prazak / Wikimeda Commons
Správa národního parku České Švýcarsko chce v letech 2026 až 2028 otevřít nové návštěvnické centrum v Mezní Louce u Hřenska na Děčínsku, rozšířit zážitkový areál Rysí stezka nebo opravit turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné. Více než 120 milionů korun na tyto investice má zajistit Program švýcarsko-české spolupráce, dalších 13 milionů korun dodá ministerstvo životního prostředí prostřednictvím správy parku. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí správy Tomáš Salov.
 
Záměr je podle ředitele správy parku Petra Kříže připravený s důrazem na udržitelnost. "Návštěvníkům nabídne atraktivní způsoby poznávání zdejších přírodních hodnot. V hojně vyhledávané oblasti Hřenska nabídne zajímavé turistické cíle mimo přírodovědně nejcennější místa národního parku," doplnil ředitel, který věří, že rozšíření nabídky pro turisty ocení i místní podnikatelé.

Plánované investice do návštěvnické infrastruktury jsou zaměřeny především na oblast Mezní Louky u Hřenska. Správa parku tam chce vybudovat návštěvnické centrum s interaktivní expozicí. Vzniknout by mohlo v budově v majetku správy. Vlastní expozice by byla věnovaná přírodě národního parku i obnově území zasaženého požárem v roce 2022.

Rozšíření se má dočkat lesní zážitkový areál Rysí stezka, který správa zřídila před deseti lety. Poprvé ho rozšířila v roce 2022 na plochách dříve zasažených vichřicí. V návaznosti na expozici v návštěvnickém středisku je v plánu vznik nové části Rysí stezky na místech, kde se v současnosti spontánně obnovuje les.

Součástí záměru je také vytvoření pohodlnější cesty z Mezní Louky do Mezné, odkud mohou turisté pokračovat do Divoké soutěsky nebo k vyhlídkové plošině Fénix. Park počítá s vybudováním spojovací pěšiny od nového návštěvnického centra k cestě vedoucí souběžně s místní silnicí, kde mnohdy bývá značný provoz. Tomu by se tak návštěvníci mohli do budoucna vyhnout.

V neposlední řadě mají vzniknout podklady pro další investice jako je rekonstrukce historické turistické trasy od Tří pramenů k Pravčické bráně, která patří k nejfrekventovanějším turistickým trasám v národním parku. Dalším podkladem je studie shrnující nutné kroky k obnově a bezpečnému znovuotevření historické Gabrieliny stezky poškozené při požáru.

