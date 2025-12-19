Břeclav získala dotaci na zřízení Domu přírody CHKO Soutok v zámku
Díky platnému povolení může město začít s opravami poměrně rychle a do tří let expozici otevřít. V jednom křídle zámku vznikne expozice, která návštěvníkům interaktivní formou přiblíží přírodu na soutoku Moravy a Dyje.
Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 320 milionů korun. Téměř 27 milionů korun Břeclav získala z dotační výzvy ENERGov zaměřené na energetické úspory památkově chráněných budov. Tyto peníze investuje do nových oken a dveří, rozvodů elektřiny i systému vytápění, do kompletní vzduchotechniky nebo do osvětlení čítajícího víc než 400 svítidel.
Návrh expozice Domu přírody připravili architekti ze studia Capacity Expo. Expozice obsadí devět sálů v zámku. Průvodcem po ní bude animovaná postavička komára, která je maskotem Domu přírody. Součástí projektu je i přístavba pro hygienické a sociální zázemí zaměstnanců, nadstavbou šikmého křídla vzniknou místnosti pro administrativu a správu objektu.
"V roce 2026 zadáme zpracování projektové dokumentace, stavba samotná začne pravděpodobně v roce 2027," doplnil místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní). Práce mají skončit nejpozději v roce 2029.
reklama