https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/breclav-ziskala-dotaci-na-zrizeni-domu-prirody-chko-soutok-v-zamku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Břeclav získala dotaci na zřízení Domu přírody CHKO Soutok v zámku

19.12.2025 12:48 | BŘECLAV (ČTK)
Zámek v Břeclavi.
Zámek v Břeclavi.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radek Linner / Wikimedia Commons
Břeclav získala od ministerstva životního prostředí dotaci 148 milionů korun na vybudování Domu přírody chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok v jednom z křídel zámku. Město o tom informovalo na facebookovém profilu. Vedení města předpokládá, že stavba začne v roce 2027 a skončí nejpozději v roce 2029.
 
Zámek v Břeclavi je v havarijním stavu, opravená je pouze jižní věž. Město dlouhodobě hledalo cestu, jak památku využít a získat peníze na její nákladnou opravu. "Na rekonstrukci zámku jsme se opakovaně pokoušeli získat peníze z různých dotačních titulů. Usilovali jsme i o spolupráci se soukromými investory. Bohužel se nám dosud na potřebné finance nedařilo dosáhnout. Přesto jsme se nevzdali a stále udržujeme v platnosti stavební povolení," uvedl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Díky platnému povolení může město začít s opravami poměrně rychle a do tří let expozici otevřít. V jednom křídle zámku vznikne expozice, která návštěvníkům interaktivní formou přiblíží přírodu na soutoku Moravy a Dyje.

Náklady na rekonstrukci město odhaduje na 320 milionů korun. Téměř 27 milionů korun Břeclav získala z dotační výzvy ENERGov zaměřené na energetické úspory památkově chráněných budov. Tyto peníze investuje do nových oken a dveří, rozvodů elektřiny i systému vytápění, do kompletní vzduchotechniky nebo do osvětlení čítajícího víc než 400 svítidel.

Návrh expozice Domu přírody připravili architekti ze studia Capacity Expo. Expozice obsadí devět sálů v zámku. Průvodcem po ní bude animovaná postavička komára, která je maskotem Domu přírody. Součástí projektu je i přístavba pro hygienické a sociální zázemí zaměstnanců, nadstavbou šikmého křídla vzniknou místnosti pro administrativu a správu objektu.

"V roce 2026 zadáme zpracování projektové dokumentace, stavba samotná začne pravděpodobně v roce 2027," doplnil místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní). Práce mají skončit nejpozději v roce 2029.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

