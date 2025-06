Navzdory odpůrcům pokračuje ŘSD v přípravě nové silnice 35 z Turnova do Jičína

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Pohled na Trosky z Kozákova

Navzdory námitkám odpůrců pokračuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v přípravě nové silnice I/35 z Turnova do Jičína. Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů. Záměr má vydané souhlasné stanovisko EIA a ministerstvo dopravy potvrdilo, že trasa povede v již schválené variantě, uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Koalice spolků SOS Český ráj ale považuje posudek vlivu na životní prostředí (EIA) za nekvalitní a účelový a žádá jeho zrušení.Koalice spolků SOS Český ráj se kvůli tomu obrátila na ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Podle spolků provázela proces EIA řada závažných pochybení a odborné podklady k finálnímu stanovisku ministerstva jsou velmi nekvalitní. "Někdy nezjistily zásadní skutečnosti, jindy ignorovaly standardní zdroje informací. Především však zcela bagatelizovaly zásadní negativní dopady zamýšlené dálnice na přírodu, krajinu a životní prostředí," uvedl mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla byl proces EIA plně transparentní a je ukončený s vydaným kladným stanoviskem ze strany ministerstva životního prostředí. "Kdybychom nyní udělali v dalším stupni projektové dokumentace jakoukoli podstatnou změnu, vystavili bychom se jako investor riziku opakování celého procesu EIA. Lidé měli během posuzování vlivů stavby na životní prostředí možnost se vyjádřit a řada z nich taky tak učinila," uvedl.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 24 miliard korun bez DPH, začít stavět by se mělo v letech 2028 až 2033.

Odpůrci projektu se obávají, že nová silnice přivede do Českého ráje tranzitní dopravu a cenné území nenávratně poškodí. Stavba nové přeložky silnice I/35 se ale podle Mátla nenachází v CHKO Český ráj, ani jí neprochází, území se dotýká pouze okrajově na svém začátku. "Snahou při návrhu trasy rovněž bylo a stále je minimalizovat vlivy na krajinný ráz a pohledové osy. V tomto ohledu budeme řešit i dokumentaci pro povolení stavby, která se začíná projektovat. Je vyloučený vliv na soustavu Natura 2000," dodal.

ŘSD v podrobném geotechnickém průzkumu spolupracuje s odborníky z České geologické služby a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na přípravě projektu spolupracuje podle Rýdla i s krajinným architektem, který dohlédne na to, aby se minimalizoval dopad stavby na krajinu. V maximální možné míře podle něj projektanti připomínky a podněty do projektu zapracují. "Snažíme se stavbu zasadit co nejcitlivěji do krajiny a zároveň brát maximální ohled na lidi," dodal Rýdl.

