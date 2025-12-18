Ministr Bednárik chce zcela zrušit zákaz prodeje aut se spalovacími motory
Podle něj je evropský automobilový průmysl příliš zatížen množstvím regulací, nepovažuje za vhodné uvalovat na něj další omezení. "Ve výsledku by to přineslo více škody než užitku: automobily by se staly méně dostupné, mnoho lidí by si nemohlo dovolit pořídit nový vůz, vozový park by dále stárnul a životnímu prostředí bychom tím prokázali medvědí službu," uvedl ministr.
Fiala rozhodnutí komise uvítal. "Díky setrvalému tlaku naší vlády ustupuje Evropská komise od zákazu prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035! Revize umožní nadále prodávat určité množství nových vozů se spalovacími motory či hybridy," napsal Fiala. "Nová vláda má na čem stavět. Připravili jsme jí dobrou pozici, ale práce nekončí a musí dál pracovat na tom, aby byl návrh dále upraven v Radě EU," dodal.
Plánovaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory kritizovali v minulém volebním období i představitelé současné vládní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyzývali tehdy Fialův kabinet, aby se zasadil o úplné zrušení zákazu.
Nyní navrhovaný plán Evropské komise znamená podle někdejšího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) to, že zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v původní podobě fakticky padl. Krok ale podle něho není dostatečný. "Nabízíme vládě jednoznačnou spolupráci v zájmu České republiky. Před vládou stojí úkol zajistit, aby se regulace dále uvolňovala," řekl novinářům ve Sněmovně.
Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie.
