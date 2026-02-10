Odpůrci nové silnice I/35 Český rájem opakovaně vyzvali ŘSD k zastavení prací
"Nejde nám jenom o ochranu místních obyvatel před touto kontroverzní stavbou, ale i řádné a účelné hospodaření se státními prostředky," doplnil Piňos.
Již dříve státní organizace uvedla, že zrušení stanoviska EIA nemusí nutně znamenat přerušení projektových prací. "Jejich dokončení do určitého stadia je naopak vhodné pro případné další procesy posuzování vlivu stavby na životní prostředí a pro pokračování v přípravě stavby," uvedl dříve Mátl. Připomněl, že koridor pro silnici zůstává v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje a ŘSD je povinno postupovat v přípravě stavby v souladu s tímto koridorem. "Na tom se nic nemění," dodal.
Petr Macinka (Motoristé) pověřený řízením ministerstva životního prostředí stavbu prosazuje, již dříve uvedl, že chce rozhodnutí svého předchůdce zvrátit a společně s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) hledá řešení, jak v přípravách stavby pokračovat bez několikaletého zdržení. Podle právníků s nimiž ekologové spolupracují ale není možné rozhodnutí zrušit nebo zvrátit. Pokud by se tak stalo, koalice SOS Český ráj je připravena obrátit se na soud.
O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nutnost zpracovat nový ekologický posudek ale zřejmě zahájení stavby posune.
