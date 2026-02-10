https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odpurci-nove-silnice-i-35-cesky-rajem-opakovane-vyzvali-rsd-k-zastaveni-praci
Odpůrci nové silnice I/35 Český rájem opakovaně vyzvali ŘSD k zastavení prací

10.2.2026 01:42 | TURNOV (ČTK)
Pohled na Trosky z Kozákova
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Odpůrci nové silnice I/35 Českým rájem opakovaně vyzvali Ředitelství silnic a dálnic ČR k zastavení prací, které považují za plýtvání veřejnými prostředky. Bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) zrušil v závěru loňského roku plánované silnici kladné stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP) k ekologickému posudku EIA. Práce na přípravě projektu včetně podrobného geotechnického průzkumu přesto pokračují, řekl ČTK mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos.
 
ŘSD argumentovalo tím, že zatím oficiální stanovisko z MŽP o zrušení stanoviska k posudku EIA nedostalo a dokud se tak nestane, nebude podnikat žádné jiné kroky a bude pokračovat v projektové přípravě stavby. Ověřené rozhodnutí MŽP proto ekologičtí aktivisté odeslali datovou schránkou řediteli ŘSD Radku Mátlovi.

"Nejde nám jenom o ochranu místních obyvatel před touto kontroverzní stavbou, ale i řádné a účelné hospodaření se státními prostředky," doplnil Piňos.

Již dříve státní organizace uvedla, že zrušení stanoviska EIA nemusí nutně znamenat přerušení projektových prací. "Jejich dokončení do určitého stadia je naopak vhodné pro případné další procesy posuzování vlivu stavby na životní prostředí a pro pokračování v přípravě stavby," uvedl dříve Mátl. Připomněl, že koridor pro silnici zůstává v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje a ŘSD je povinno postupovat v přípravě stavby v souladu s tímto koridorem. "Na tom se nic nemění," dodal.

Petr Macinka (Motoristé) pověřený řízením ministerstva životního prostředí stavbu prosazuje, již dříve uvedl, že chce rozhodnutí svého předchůdce zvrátit a společně s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) hledá řešení, jak v přípravách stavby pokračovat bez několikaletého zdržení. Podle právníků s nimiž ekologové spolupracují ale není možné rozhodnutí zrušit nebo zvrátit. Pokud by se tak stalo, koalice SOS Český ráj je připravena obrátit se na soud.

O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nutnost zpracovat nový ekologický posudek ale zřejmě zahájení stavby posune.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
