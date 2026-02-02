Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě silnice I/35 Českým rájem, zrušení EIA nedostalo
"Citované rozhodnutí podepsané bývalým ministrem životního prostředí nám ze strany ministerstva nebylo doručeno, ani případné zrušení stanoviska EIA však nutně nemusí znamenat přerušení projektových prací, neboť jejich dokončení do určitého stadia je naopak vhodné pro případné další procesy posuzování vlivu stavby na životní prostředí a pro pokračování v přípravě stavby," uvedl Mátl. Připomněl, že koridor pro silnici zůstává v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje a ŘSD je povinno postupovat v přípravě stavby v souladu s tímto koridorem. "Na tom se nic nemění," dodal.
Podle mluvčího koalice SOS Český ráj Jana Piňose je nutné znovu posoudit vliv stavby na životní prostředí. "Nový proces EIA musí již probíhat striktně podle zákona včetně přípravy kvalitních podkladů a řádného veřejného projednání. Přitom lze důvodně předpokládat, že kvalitní podklady a řádný proces teprve ukážou skutečnou velikost překážek, které stojí v cestě záměru vést dálnici středem Českého ráje," doplnil. Podle odpůrců se tak otevírá cesta k lepšímu řešení trasy silnice, která by tolik nekolidovala s cennou přírodou.
O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nový posudek ale zřejmě zahájení stavby posune.
