Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přípravě silnice I/35 Českým rájem, zrušení EIA nedostalo

2.2.2026 01:34 (ČTK)
Pohled na Trosky z Kozákova
Pohled na Trosky z Kozákova
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračuje v přípravě nové silnice I/35 Českým rájem, dosud neobdrželo žádné oficiální stanovisko ze strany ministerstva životního prostředí (MŽP) o zrušení stanoviska k ekologickému posudku EIA. Dokud se tak nestane, nebude ŘSD podnikat žádné jiné kroky a bude pokračovat v projektové přípravě stavby, odpověděl na dotaz ČTK ředitel organizace Radek Mátl. K zastavení prací na přípravě projektu vyzvali otevřeným dopisem odpůrci stavby z koalice spolků SOS Český ráj.
 
Kladné stanovisko MŽP k posouzení vlivů Silnice I/35 Turnov – Úlibice na životní prostředí (EIA) zrušil bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) v závěru loňského roku. "Pokračovat v tuto chvíli v přípravě projektu by tak bylo plýtváním veřejnými zdroji, lidskými, finančními i technickými," uvedl spolek SOS Český ráj v otevřeném dopise. Zároveň uvedl, že rozhodnutí není možné zrušit nebo zvrátit, jak se o to chce pokusit ministr Petr Macinka (Motoristé) pověřený řízením ministerstva. Pokud by se tak stalo, SOS Český ráj se obrátí na soud.

"Citované rozhodnutí podepsané bývalým ministrem životního prostředí nám ze strany ministerstva nebylo doručeno, ani případné zrušení stanoviska EIA však nutně nemusí znamenat přerušení projektových prací, neboť jejich dokončení do určitého stadia je naopak vhodné pro případné další procesy posuzování vlivu stavby na životní prostředí a pro pokračování v přípravě stavby," uvedl Mátl. Připomněl, že koridor pro silnici zůstává v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje a ŘSD je povinno postupovat v přípravě stavby v souladu s tímto koridorem. "Na tom se nic nemění," dodal.

Podle mluvčího koalice SOS Český ráj Jana Piňose je nutné znovu posoudit vliv stavby na životní prostředí. "Nový proces EIA musí již probíhat striktně podle zákona včetně přípravy kvalitních podkladů a řádného veřejného projednání. Přitom lze důvodně předpokládat, že kvalitní podklady a řádný proces teprve ukážou skutečnou velikost překážek, které stojí v cestě záměru vést dálnici středem Českého ráje," doplnil. Podle odpůrců se tak otevírá cesta k lepšímu řešení trasy silnice, která by tolik nekolidovala s cennou přírodou.

O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033. Nový posudek ale zřejmě zahájení stavby posune.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
