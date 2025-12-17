VW vítá zmírnění zákazu spalovacích motorů, podle svazu VDA je návrh zklamáním
Návrh na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory je součástí širšího balíku opatření, s jejichž pomocí chce EK podpořit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Francouzská automobilka Renault uvedla, že tento balík opatření vítá. Dodala, že návrhy řeší některé z velkých problémů, jimž odvětví čelí.
Svaz VDA však tvrdí, že navrhovaná opatření jsou spojena s řadou překážek, takže hrozí, že v praxi nebudou mít žádný účinek. "V době, kdy roste mezinárodní konkurence a kdy je ekonomická síla Evropy klíčová, je tento balík z Bruselu katastrofální," uvedla prezidentka svazu Hildegard Müllerová. Podle evropsko-americké automobilové skupiny Stellantis návrhy EK dostatečně neřeší klíčové problémy v odvětví.
EK v rámci balíku opatření navrhuje, aby se emise oxidu uhličitého u nových aut do roku 2035 snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie.
Komise rovněž navrhuje, že do roku 2035 budou moci výrobci automobilů využívat takzvané superkredity pro malá cenově dostupná elektrická vozidla vyrobená v Evropské unii. To bude podle EK motivovat k uvádění většího počtu malých modelů elektrických vozidel na trh. "Skutečnost, že malé elektromobily mají v budoucnosti získat zvláštní podporu, je velmi pozitivní," uvedl Volkswagen.
