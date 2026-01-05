https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rsd-zverejnilo-prepracovanou-dokumentaci-eia-pro-obchvat-ceske-trebove
ŘSD zveřejnilo přepracovanou dokumentaci EIA pro obchvat České Třebové

5.1.2026 10:46 | ČESKÁ TŘEBOVÁ (ČTK)
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zveřejnilo přepracovanou dokumentaci EIA pro stavbu přeložky silnice I/14, která se napojí na silnici I/43 u Opatova a vytvoří obchvat České Třebové. Podle ministerstva životního prostředí současná silnice značně zatěžuje dopravou centrální část města. Předchozí dokumentace Krajský úřad v Pardubicích dvakrát vrátil k doplnění a přepracování. ŘSD nyní připomínky zapracovalo, zpřesnilo například zábory půdy a lesa, posílilo ochranu veřejného zdraví a přírody a předložilo jasnější podklad pro výběr varianty a další stupně projektové přípravy.

 
Trasa je navržena ve třech variantách označených jako červená, modrá a zelená, všechny mají své odpůrce. První dvě jsou podobné a měří asi 14 kilometrů. Obě odklánějí dopravu ze silnice I/14 v nezastavěné části sousední obce Dlouhá Třebová přibližně naproti autobazaru. V červené variantě se obchvat napojuje na přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, v modré je napojení stykovou křižovatkou na silnici I/43. Obě verze obsahují několik mostů. Třetí, zelená varianta je alternativou ke dvěma předchozím a zajišťuje pouze obchvat větší části České Třebové. Trasa je výrazně kratší, měří jen něco přes pět kilometrů, její součástí jsou ale tři významné mostní objekty. Trasa se odpojuje od silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva, na konci úseku je napojena do křižovatky silnice I/14 se silnicí III/01427.

Například Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli ochraně zvláště chráněných druhů v pásmu mokřadů preferuje modrou variantu, která nezasahuje do jejich biotopu. K ní se přiklání s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu v katastrálním území Opatov i město Svitavy, trasa využívá z velké části současnou komunikaci podél severního břehu rybníka Hvězda. Česká Třebová má nejblíže k variantě červené, která je v souladu s platným územním plánem města.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) navrhl vlastní varianty trasy. Červená varianta je pro základní organizaci ČSOP Rybák Svitavy nepřijatelná. Stejný názor zastává i Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a obec Opatov.

Silnice I/14 je důležitou silniční tepnou propojující Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Cesta nadregionálního významu tvoří dopravní osu území, provoz značně zatěžuje centrální část České Třebové.

