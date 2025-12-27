Deset let CHKO Brdy připomene nová naučná stezka a putovní výstava
Výročí správa CHKO věnuje také program Dne Země v Domě přírody Brd a ve spolupráci s obcí Strašice připravuje otevření poslední z plánovaných naučných stezek na území CHKO, a to stezku na Lipovsko. "Plánujeme ji dokončit a otevřít veřejnosti v rámci oslav jubilea," dodal Fišer. Už dříve vznikly naučné stezky v okolí Padrťských rybníků a kolem bývalých dopadových ploch Tok a Jordán a letos v červnu přibyla stezka vedoucí od od Hutí pod Třemšínem na vrch Třemšín a zpátky.
V následujících letech chce správa CHKO pokračovat v tradičních akcích pro veřejnost ve spolupráci s Domem přírody Brd, který je návštěvnickým střediskem s expozicemi o přírodě, kulturní historii či vojenské minulosti a současnosti Brd. Návštěvníci se tak mohou těšit na vycházky za sovím houkáním, zoologické vycházky na vojenské cvičiště Bahna, pozorování noční oblohy, lesnické vycházky do přírodě blízkých lesů a mnohé další aktivity.
Ve spolupráci s Domem přírody chce správa rozšířit nabídku programů především pro školy, ale i pro další cílové skupiny. "Do budoucna budeme dále podporovat vznik druhého návštěvnického střediska v jižní části území CHKO Brdy a dobudování sítě nástupních míst s parkovišti po obvodu území," dodal Fišer.
