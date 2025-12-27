https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/deset-let-chko-brdy-pripomene-nova-naucna-stezka-a-putovni-vystava
Deset let CHKO Brdy připomene nová naučná stezka a putovní výstava

27.12.2025 17:20 | JINCE (ČTK)
Zdroj | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Otevření nové naučné stezky nebo výstava velkoformátových fotografií v příštím roce připomenou deset let od zřízení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Expozice nazvaná Brdy zblízka i z dálky zavítá do řady měst včetně Prahy a doplní ji besedy s promítáním. Na závěr výročních akcí správa CHKO uspořádá setkání se starosty podbrdských obcí a zástupci Středočeského a Plzeňského kraje. Na dotaz ČTK to uvedl vedoucí správy CHKO Bohumil Fišer. Chráněná krajinná oblast vznikla v lednu 2016 na území bývalého vojenského újezdu.
 
"Připravili jsme putovní výstavu Brdy zblízka i z dálky. Na více než 40 velkoformátových fotografiích představujeme krásy tohoto chráněného území," řekl Fišer. Výstava svou pouť po okolí Brd začala letos v Mníšku pod Brdy. V roce 2026 ji bude možné navštívit v Praze, Plzni, Jincích, Berouně, Spáleném Poříčí, Strašicích či Dobříši. Doplní ji i besedy s promítáním filmu Brdy - ostrov horské přírody uprostřed Čech.

Výročí správa CHKO věnuje také program Dne Země v Domě přírody Brd a ve spolupráci s obcí Strašice připravuje otevření poslední z plánovaných naučných stezek na území CHKO, a to stezku na Lipovsko. "Plánujeme ji dokončit a otevřít veřejnosti v rámci oslav jubilea," dodal Fišer. Už dříve vznikly naučné stezky v okolí Padrťských rybníků a kolem bývalých dopadových ploch Tok a Jordán a letos v červnu přibyla stezka vedoucí od od Hutí pod Třemšínem na vrch Třemšín a zpátky.

V následujících letech chce správa CHKO pokračovat v tradičních akcích pro veřejnost ve spolupráci s Domem přírody Brd, který je návštěvnickým střediskem s expozicemi o přírodě, kulturní historii či vojenské minulosti a současnosti Brd. Návštěvníci se tak mohou těšit na vycházky za sovím houkáním, zoologické vycházky na vojenské cvičiště Bahna, pozorování noční oblohy, lesnické vycházky do přírodě blízkých lesů a mnohé další aktivity.

Ve spolupráci s Domem přírody chce správa rozšířit nabídku programů především pro školy, ale i pro další cílové skupiny. "Do budoucna budeme dále podporovat vznik druhého návštěvnického střediska v jižní části území CHKO Brdy a dobudování sítě nástupních míst s parkovišti po obvodu území," dodal Fišer.

Pražská EVVOluce

