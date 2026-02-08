https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pribram-vybuduje-v-orlove-nove-parkoviste-pro-navstevniky-brd
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Příbram vybuduje v Orlově nové parkoviště pro návštěvníky Brd

8.2.2026 18:50 | PŘÍBRAM (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Příbram vybuduje v místní části Orlov parkoviště, které bude sloužit návštěvníkům chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. Dosavadní parkovací plocha se štěrkovým povrchem je nevyhovující, projekt počítá s jejím zpevněním a odvodněním. Kapacita bude kolem 30 míst, součástí by měla být nadále i točna pro autobus, řekl novinářům starosta Jan Konvalinka (za ANO).
 
Na parkoviště pod vrchem Třemošná stéká z lesa dešťová voda, na parkovišti proto bývá často bláto. Město chce zlepšit komfort pro návštěvníky. "Měl by to být komplexní zásah do prostoru. Chceme tam mít hezké turistické parkoviště," uvedl starosta.

Radnice má hotový projekt a požádala o vydání stavebního povolení. Náklady se odhadují na více než sedm milionů korun. Úpravy budou zahrnovat i stavbu nového altánu, kontejnerové stání a osvětlení. Kromě točny pro autobus bude nutné zachovat také průjezd pro lesní techniku.

Brdy se těší velké oblibě turistů, tomu ale mnohde neodpovídají parkovací kapacity. Další parkoviště má vzniknout také v Kozičíně na Příbramsku. Špatné parkování v obcích kolem bývalého vojenského újezdu komplikuje život lesníkům i záchranářům, kteří potřebují mít do přírodní oblasti volný průjezd. Hlavní zátěž nesou obyvatelé obcí na okraji chráněné krajinné oblasti. Část turistů nerespektuje dopravní značení, silniční pravidla nebo nechává auta na trávě a na soukromých pozemcích.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vyznačování hranic chráněné krajinné oblasti Brdy Foto: AOPK Deset let CHKO Brdy připomene nová naučná stezka a putovní výstava CHKO Brdy Foto: Michal Ritter Flickr CHKO Brdy mohou lidé lépe poznávat díky nové naučné stezce na vrch Třemšín Turistika Foto: Simon Evans Flickr V Brdech vznikla nová vyhlídka i dobrodružná pěší trasa přírodou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist