Příbram vybuduje v Orlově nové parkoviště pro návštěvníky Brd
Radnice má hotový projekt a požádala o vydání stavebního povolení. Náklady se odhadují na více než sedm milionů korun. Úpravy budou zahrnovat i stavbu nového altánu, kontejnerové stání a osvětlení. Kromě točny pro autobus bude nutné zachovat také průjezd pro lesní techniku.
Brdy se těší velké oblibě turistů, tomu ale mnohde neodpovídají parkovací kapacity. Další parkoviště má vzniknout také v Kozičíně na Příbramsku. Špatné parkování v obcích kolem bývalého vojenského újezdu komplikuje život lesníkům i záchranářům, kteří potřebují mít do přírodní oblasti volný průjezd. Hlavní zátěž nesou obyvatelé obcí na okraji chráněné krajinné oblasti. Část turistů nerespektuje dopravní značení, silniční pravidla nebo nechává auta na trávě a na soukromých pozemcích.
