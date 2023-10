Štiku i mníky. Děti vysadily do Bíliny další ryby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Mník jednovousý.

Děti ze třetího ročníku mostecké základní školy, mezi nimi i malí rybáři, dnes dopoledne vysadily další ryby do řeky Bíliny. Domov v toku našli štika, perlíni, plotice, mníci nebo kapři. Řádově to byly ryby v hodnotě vyšších desítek tisíc korun. Bílina, svého času nejšpinavější řeka v zemi, je stále zatížena úniky různých chemických látek. Její kvalita se nicméně zlepšuje, přestože protéká rozsáhlou oblastí povrchové těžby a chemického průmyslu, řekl mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.

"Stačí, když přijdou přívalové deště. Čističky odpadních vod nestíhají a pak se dostávají znečištěné odpadní vody do toku a může dojít ke kyslíkovým deficitům," řekl Skalský. Do vody se dostávají i jiné látky. Letos na jaře například rybáři zaznamenali látku, která se projevovala jako bílá pěna. "K úhynu nedošlo, ale bylo to vizuálně viditelné, takže problémy na řece stále jsou," podotkl mluvčí. Cílem vypouštění ryb ve spolupráci se školami je, aby děti měly vstřícný vztah k řece a do budoucna se přírodu, která je kolem nich, snažily chránit.

Děti se dnes nejprve seznámily s druhy, které v řece žijí, a poté mohly samy zkusit ryby dovezené z Chabařovic na Ústecku do vody vypustit. To se jim líbilo nejvíc, řekl ČTK Jakub Bém. "Vybral jsem si kapra a nějakou plotičku," uvedl. Mezi žáky byli i malí rybáři, kteří navštěvují místní kroužek. "Už jsem vysazoval hodněkrát, protože jsem rybář," pochlubil se Jakub Brož, jenž si vzal i tematickou rybářskou kšiltovku. Z úlovků má na kontě například kapra. Většinu ryb nicméně z nádrží opatřených vzduchováním vypustili rybáři pomocí takzvaného rukávu, což je pro ryby nejrychlejší cesta do vody.

Na obnově rybí populace v Bílině se podílí litvínovská chemička, která vysazuje ryby na jaře a na podzim 13 let. Letos na jaře děti s rybáři do řeky vypustili okolo 150 kilogramů ryb, dnes to bylo více než 400 kilogramů. Tomáš Rada z koncernu Orlen Unipetrol dnes ČTK řekl, že do Bíliny chemička nechala děti a rybáře k dnešnímu dni vypustit už deset tun ryb.

Bílina pramení v Loučenské hornatině Krušných hor a v Ústí nad Labem se vlévá do Labe. Její tok měří 83,6 kilometru.

