Diamo: Druhá etapa sanací v Hustopečích nad Bečvou začne v srpnu, potrvá do roku 2027
Druhá etapa má z místa dostat co nejvíc benzenu a zabránit tomu, aby se dál šířil. Součástí druhé fáze tak bude pokračující čerpání a čištění podzemních vod, budování dalších sorpčních bariér s koloidním aktivním uhlím i aplikace moderních sanačních metod přímo v místě znečištění, například chemické oxidace a biologického rozkladu kontaminantů. Počítá se s odsáváním a dekontaminací půdního vzduchu a s podporou termální desorpce, tedy zahřívání hornin, které umožní uvolnění benzenu z půdy. Následovat pak má odtěžení nejvíce zasažených svrchních zemin.
Likvidaci následků havárie stále provádí společnost Dekonta, která se sanace území ujala hned po ekologické havárii. "Z výsledků prováděného monitoringu okolních povrchových vod a ovzduší je možné konstatovat, že sanační práce probíhají úspěšně, nedochází k překračování stanovených limitů v povrchových vodách a ovzduší na sanační lokalitě a v jejím okolí," doplnila mluvčí Diama.
Podnik Diamo zároveň na konci roku oslovil majitele zasažených pozemků. "Koncem roku 2025 byli kontaktováni majitelé pozemků dopisem. Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovení znaleckých posudků na ocenění pozemků, kterých se sanace týká," doplnila Hanušová. Podle Zdenka Vahaly, který část těchto pozemků před havárií obhospodařoval, šlo zatím jen o informační dopis. "Pozemky v dotčené zóně tam od té doby leží ladem," řekl ČTK Vahala s tím, že v úvahu přichází odkup nebo směna. Mezi vlastníky podle něj už panuje napětí. "Trvá to již dlouho, za měsíc a půl už to bude rok," doplnil.
Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun benzenu. Do konce listopadu loňského roku bylo z lokality odstraněno více než 130 tun benzenu, uvedla Česká inspekce životního prostředí.
Případ policie nadále prověřuje. "Stále čekáme na doručení dvou znaleckých posudků, které se týkají zjištění příčiny havárie vlakové soupravy," řekla ČTK přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Posun v případu lze podle ní očekávat zhruba na konci února.
Alena Horáková
