https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/diamo-druha-etapa-sanaci-v-hustopecich-n.b.zacne-v-srpnu-potrva-do-roku-2027
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Diamo: Druhá etapa sanací v Hustopečích nad Bečvou začne v srpnu, potrvá do roku 2027

9.1.2026 12:08 | HUSTOPEČE NAD BEČVOU (ČTK)
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Druhá etapa rozsáhlých sanačních prací v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak s toxickým benzenem, by měla začít v srpnu. Trvat by měla do konce roku 2027, zaměřit se má mimo jiné na další omezení šíření kontaminace podzemními vodami a snížení celkového množství benzenu v horninovém prostředí. Sanaci pozemků od listopadu převzal státní podnik Diamo, na zpracovatele projektu druhé etapy se chystá vypsat výběrové řízení v lednu, řekla ČTK mluvčí podniku Kristýna Hanušová. Podnik již oslovil také majitele zasažených pozemků.
 
"Zahájení druhé etapy sanačních prací je plánováno na měsíc srpen roku 2026, ukončení druhé etapy na konec roku 2027. Během měsíce ledna bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektu druhé etapy a v průběhu měsíce dubna je plánováno vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na tuto etapu vyplynou z výsledků těchto výběrových řízení," uvedla Hanušová.

Druhá etapa má z místa dostat co nejvíc benzenu a zabránit tomu, aby se dál šířil. Součástí druhé fáze tak bude pokračující čerpání a čištění podzemních vod, budování dalších sorpčních bariér s koloidním aktivním uhlím i aplikace moderních sanačních metod přímo v místě znečištění, například chemické oxidace a biologického rozkladu kontaminantů. Počítá se s odsáváním a dekontaminací půdního vzduchu a s podporou termální desorpce, tedy zahřívání hornin, které umožní uvolnění benzenu z půdy. Následovat pak má odtěžení nejvíce zasažených svrchních zemin.

Likvidaci následků havárie stále provádí společnost Dekonta, která se sanace území ujala hned po ekologické havárii. "Z výsledků prováděného monitoringu okolních povrchových vod a ovzduší je možné konstatovat, že sanační práce probíhají úspěšně, nedochází k překračování stanovených limitů v povrchových vodách a ovzduší na sanační lokalitě a v jejím okolí," doplnila mluvčí Diama.

Podnik Diamo zároveň na konci roku oslovil majitele zasažených pozemků. "Koncem roku 2025 byli kontaktováni majitelé pozemků dopisem. Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovení znaleckých posudků na ocenění pozemků, kterých se sanace týká," doplnila Hanušová. Podle Zdenka Vahaly, který část těchto pozemků před havárií obhospodařoval, šlo zatím jen o informační dopis. "Pozemky v dotčené zóně tam od té doby leží ladem," řekl ČTK Vahala s tím, že v úvahu přichází odkup nebo směna. Mezi vlastníky podle něj už panuje napětí. "Trvá to již dlouho, za měsíc a půl už to bude rok," doplnil.

Nehoda, která nemá v historii Česka obdoby, se stala loni 28. února, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár. Podle posledních odhadů uniklo do životního prostředí zhruba 250 tun benzenu. Do konce listopadu loňského roku bylo z lokality odstraněno více než 130 tun benzenu, uvedla Česká inspekce životního prostředí.

Případ policie nadále prověřuje. "Stále čekáme na doručení dvou znaleckých posudků, které se týkají zjištění příčiny havárie vlakové soupravy," řekla ČTK přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Posun v případu lze podle ní očekávat zhruba na konci února.

Alena Horáková

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Stavebnictví Foto: Depositphotos V budovaném kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové uniklo 4000 litrů fridexu Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Správa železnic dokončila opravu trati u Hustopečí poškozené požárem cisteren Sanace kontaminované půdy Foto: Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj Sanaci pozemků poškozených havárií u Hustopečí převezme státní podnik Diamo

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist