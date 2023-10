Dlouhé suché a do minulého týdne horké počasí komplikuje setí a vzcházení ozimů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Velmi suché a extrémně teplé září, které pokračovalo teplým říjnem prakticky beze srážek s výjimkou minulého týdne, je příčinou sucha, jež na řadě míst republiky komplikuje zemědělcům podzimní práce. Největší problém je setí a vzcházení ozimů, kterým chybí dostatek vody v horní vrstvě půdy. Minulý týden sice napršelo i přes 40 milimetrů v horských oblastech, ale například na jižní Moravě do pěti milimetrů, vyplývá z údajů, které vědci zveřejnili na webu Intersucho.

Řada zemědělců, kteří na projektu Intersucho spolupracují, reportuje, že v září napršelo v jejich katastrech obvykle jen do 20 milimetrů a nebýt deštivého srpna, byla by situace ještě horší. Zářijové počasí však dokonale vysušilo horní vrstvu půdy, takže její příprava na setí ozimů je obtížná. A tam, kde už sedláci zaseli, čekaly rostliny na déšť, který by jim pomohl k růstu. V řadě oblastí řepka či obiloviny nevzcházejí či vzcházejí mezerovitě.

Deficit proti obvyklému stavu vláhy v půdě do jednoho metru panuje nyní téměř na dvou třetinách území. Vědci porovnávají současný stav s průměrným stavem za roky 1961 až 2010. Horší je situace v Čechách, o něco lepší na Moravě. Největší deficit a největší sucho proti obvyklému stavu je na Šumavě, ale také v Karlovarském kraji či středních Čechách a na řadě menších území v Čechách a také na Znojemsku.

Předpověď pro nejbližších devět dnů je poměrně nejistá jak s ohledem na teploty, tak s ohledem na déšť. "Zatím se příliš velká změna v půdní vlhkosti nečeká," uvádí předpověď Intersucha. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu jsou pod normálem i průtoky řek, na některých tocích už stav odpovídá suchu.

