Do Antarktidy odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity

16.1.2026 18:04 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Masarykova univerzita
Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity. Šestnáctičlenný tým odjel z Brna mikrobusem na vídeňské letiště, kde se k němu připojí ještě další dva členové expedice. Cílem letošní expedice je pokračování v dlouhodobém monitoringu klimatu, řekl ČTK manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler. Druhá osmičlenná část výpravy má odjezd naplánovaný 23. ledna, obě části se však v Antarktidě pravděpodobně vůbec nepotkají.
 
Vědci, kteří odjeli dnes, poletí z Vídně přes Madrid do Santiaga de Chile s přesunem na Českou vědeckou stanici J.G. Mendela na ostrově Jamese Rosse. Druhá část expedice zamíří přes Chile na základnu CZ*ECO Nelson na Nelsonově ostrově.

"Cílem letošní expedice je pokračování v dlouhodobém monitoringu klimatu, protože klimatická změna je vlastně hlavním důvodem přítomnosti nejen českých vědců v Antarktidě. Čili komplexní sledování stavu a změn polárních geo a ekosystémů, především tamních ledovců, ale také dlouhodobě zmrzlé půdy a odledněného území umožňujícího růst nižších rostlin, říčních, jezerních systémů a geomorfologických útvarů," popsal Kapler.

Expedice ale podle něj bude plnit kromě vědeckých i technické úkoly. "Jde nám především o monitoring stavu stanice naší infrastruktury v Antarktidě, čili především České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela, kterou již 19 let Masarykova univerzita na ostrově Jamese Rosse vlastní a provozuje," uvedl Kapler.

