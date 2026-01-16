Do Antarktidy odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity
16.1.2026 18:04 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Masarykova univerzita
"Cílem letošní expedice je pokračování v dlouhodobém monitoringu klimatu, protože klimatická změna je vlastně hlavním důvodem přítomnosti nejen českých vědců v Antarktidě. Čili komplexní sledování stavu a změn polárních geo a ekosystémů, především tamních ledovců, ale také dlouhodobě zmrzlé půdy a odledněného území umožňujícího růst nižších rostlin, říčních, jezerních systémů a geomorfologických útvarů," popsal Kapler.
Expedice ale podle něj bude plnit kromě vědeckých i technické úkoly. "Jde nám především o monitoring stavu stanice naší infrastruktury v Antarktidě, čili především České vědecké stanice Johanna Gregora Mendela, kterou již 19 let Masarykova univerzita na ostrově Jamese Rosse vlastní a provozuje," uvedl Kapler.
