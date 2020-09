Do Bečvy unikla neznámá látka, uhynulo velké množství ryb Aktualizováno Diskuse: 7 Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Dzed / Pixabay Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Kvůli neznámé látce, která se v neděli dostala do řeky Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly tuny ryb. Hasiči dnes zasahovali u Ústí a u Lipníku nad Bečvou, podle mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radky Nastoupilové se znečištěná voda nyní blíží k Přerovu. Přerovská radnice dnes vydala doporučení, aby lidé nevstupovali do Bečvy a před vstupem chránili i své psy. Příčina znečištění zatím není známa, řekla dnes ČTK Nastoupilová. Podle inspekce jde o ojedinělou havárii s tak masivním úhynem ryb. "Úhyn ryb je v řádu tun. Na místě máme jednotku u Ústí a druhou u Lipníku nad Bečvou. Spolupracujeme s rybáři při odlovu uhynulých ryb. Odebíráme znovu vzorky, během dneška je odešleme do chemické laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Další postup budeme koordinovat s dotčenými úřady a rybáři," řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová. Podle mluvčí ČIŽP byla neznámá látka v neděli zaznamenána v Bečvě v úseku Hustopeče nad Bečvou, Ústín až po Hranice. Během dneška byl tok zasažen až po Lipník nad Bečvou a pokračuje dál na Přerov. "Jednalo se o neznámou látku, rozpustnou ve vodě, toxickou pro ryby, na toku nepozorovatelnou," řekla Nastoupilová. Vodohospodáři podle ní také několikrát zvýšili odtok vody z nedaleké nádrže Bystřička, aby měla řeka vyšší průtok a látka se ve vodě co nejvíce naředila. "I přesto byl úhyn ryb značný, prakticky celá rybí obsádka v zasaženém úseku, k úhynu dochází i dále po toku," doplnila Nastoupilová. V reakci na situaci dnes přerovská radnice apelovala na obyvatele, aby nevstupovali do řeky a neodebírali z ní vodu pro jakékoliv účely. Důvodem je to, že během dneška se kontaminovaná voda dostane na Přerovsko. "Úředníci jsou v kontaktu se všemi složkami, které budou zasahovat ve chvíli, kdy se neznámá látka dostane po proudu do Přerova," uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. O ekologické havárii informuje obyvatele i radnice v Hranicích. Neznámá látky podle ní unikla do řeky u Choryně na Vsetínsku ve Zlínském kraji. "Nejpostiženější byl úsek od soutoku Bečvy s Juhyní po Ústecký most. Ke zmírnění následků upouští přehrada Bystřička od nedělních 13:00 více vody, aby došlo ke snížení koncentrace látky, způsobující úhyn. Mimořádnou událostí se zabývají jak odpovědné orgány ve Zlínském kraji, tak Česká inspekce životního prostředí i Městský úřad Hranice," uvádí radnice na svých stránkách. Desítky hasičů se v neděli zpočátku snažili zachytit neznámou látku do nainstalovaných norných stěn, poté je však stáhli, protože látka se mísí s vodou. Lidé na sociálních sítích mluví o množství uhynulých ryb od Choryně na Vsetínsku přes Teplice až do Hranic, rybáři podle nich vytahují z řeky mrtvé parmy, pstruhy i candáty. Havárii v Olomouckém kraji vyšetřují podle mluvčí ČIŽP vedle inspekce, hasičů a rybářů také Povodí Moravy, policie a vodoprávní úřady měst. První výsledky rozborů vod se očekávají během dneška, doplnila mluvčí ČIŽP. Online diskuse

JD Jiří Daneš 21.9.2020 17:48 Ten odborný přístup hasičů, zachytit nornou stěnou s vodou mísitelnou látku, je opravdu hodný obdivu. Už zkusili třeba odsolení mořské vody tou nornou stěnou? Odpovědět

Jan Knap 21.9.2020 18:32 Mě nejvíce vadí, že tam čtu, že kolem ty otravy lítají rybáři, hasiči ,policie, inspekce ale kde jsou odborníci z Duhy, členové českého svazu ochránců přírody, české ornitologické společnosti a td. a td. Pokud´ vím, tak v postiženém úseku řeky žijí vydry, černí čápy, ledńáčci, volavky a td. Ti budou žrát co?? Nebo se tradičně budou spoléhat na to, že jim to ti blbý rybáři zarybní,aby jejich miláčci měly co žrát??? Tradiční ochranářský přístup-do všeho kecat ale ručičky nebojte, vy dělat nebudete. Petrův Zdar Odpovědět

PE Petr Eliáš 21.9.2020 20:04 Reaguje na Jan Knap Koukám, že si tu někdo potřeboval vylít žluč... Odpovědět

Jan Knap 21.9.2020 20:29 Reaguje na Petr Eliáš A nemám snad pravdu? Ty vydry a další se přesunou z vytráveného úseku do okolí, kde dojde krátkodobě ke zvýšení počtu těchto druhů nad počet, který jsou lokality schopny unést. Během jednoho roku v okolí kromě vytráveného úseku, který je značný, přibydou desítky a stovky km toků, které budou bez ryb, raků a obojživelníků. Petrův Zdar Odpovědět

MK Majka Kletečková 21.9.2020 22:07 Reaguje na Jan Knap Myslím, že škody páchané vydrami, černými čápy, ledňáčky a volavkami jsou nesrovnatelné s úniky jedovatých látek do řeky. Mnohem akutnější je teď kromě asanace vodního úseku zjistit zdroj uniklých jedů a zabránit jejich dalšímu opakovanému úniku. Odpovědět

LK Lukáš Kašpárek 22.9.2020 08:03 Reaguje na Jan Knap Vy jste ale chudák... Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. BM Břetislav Machaček 21.9.2020 18:59 Velice smutné a v dnešní době zarážející, když se všichni chlubí jak mají

ekologickou výrobu, bezodpadové hospodaření s vodami a nevím co ještě.

Jsem zvědav na příčinu, viníka, trest a nápravu. Bohužel škody jsou i tak

nevyčíslitelné, neboť vidíme zatím pouze ryby, ale ona ta voda je mrtvá

asi komplet a to nikdo ani neví, kolik zvířat v okolí se ji napilo a nebo

zkonzumovaly ty uhynulé ryby. Trest by měl být exlemplární i kdyby se

jednalo o nedbalost či náhodu. To se nesmí stávat, protože stačí tolerována kontaminace vod, když při velkých deštích tečou splašky přepadem či ochozem do vodních toků. Tento systém kanalizací stojí za velký prd a je to všem zainteresovaným úplně ukradené. Platíme naivně za odkanalizováni a myslíme

si jak je to správné a ono ta stará vyvážecí žumpa a nebo vyhnívací septik

byl nakonec lepší, protože se vyváželo řízeně do čističky pouze v době, kdy

to byla schopna zpracovat a a z přepadů septiků často vytékala voda vhodná k bezproblémovému zasakování trativodem do půdy. Odkanalizování tak někdy

neplní svůj účel a je pouze na škodu. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.