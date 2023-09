Do dnešní akce Den za obnovu lesa se po celém Česku zapojily tisíce lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR Lidé vysadili během Dne za obnovu lesa 29 tisíc stromků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tisíce lidí se dnes zapojily do celorepublikové akce Den za obnovu lesa. Účastníci dobrovolnické akce pomáhali uklízet lesy, obnovovat oplocení či sázet stromky. Součástí akce byl program pro děti i dospělé. Akci pořádal počtvrté státní podnik Lesy České republiky (LČR), který spravuje téměř polovinu lesů v zemi. Den za obnovu lesa se konal v osmi regionech, a to v jižních, západních, východních, středních i severních Čechách, na Vysočině a na jižní i severní Moravě, mluvčí podniku Eva Jouklová..

"Počasí vyšlo skvěle, bylo takové pravé zářijové polojasné počasí, při kterém se v lese příjemně pracovalo. Na akci LČR dorazilo v Čechách i na Moravě 5200 lidí, kteří vysadili 29 000 stromků, především buků, dubů, lip, jedlí a smrků," řekla ČTK Jouklová. Akce skončila v 16:00.

Akce se konala například také ve Vráži na Benešovsku, které se zúčastnil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Další byly třeba na Vysočině u rybníka Radkovec nebo na Panském poli u Rokytnice v Orlických horách na Rychnovsku.

"Děkuji organizátorům a všem, kteří se zapojili do obnovy lesů. Dnes to ale zdaleka nebylo jen o sázení. Dostali jsme skvělou příležitost poznat práci lesníků a lidí, kteří v lesích pracují a starají se o ně. Zejména těm chci poděkovat," uvedl Výborný.

Kromě zalesňování, tedy pracovní části dne, byli na většině míst profesionální dřevorubci, lidé si prohlédli lesnickou techniku a vyzkoušeli si i přibližování dříví s tažným koněm. Děti poznávaly například stopy zvěře nebo s rodiči zkusily střelbu ze vzduchovky nebo laserové pistole. Klub českých turistů představil také tipy na výlety, program doplnili i záchranáři. Někteří účastníci si zkusili změřit kmeny nebo hodit sekerou, mnozí ochutnali zvěřinu.

"Lidé přicházeli už hodinu před začátkem a všude se přirozeně zapojovali do práce a zajímali o všechno, co děláme, a to je s dobrým pocitem z povedeného dne asi to nejdůležitější," řekl generální ředitel LČR Šafařík.

Poprvé se jednodenní akce Den za obnovu lesa konala v roce 2019 v době vrcholící kůrovcové kalamity. S 31.000 lidmi šlo tehdy o největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. Plánovaný druhý ročník se v roce 2020 nekonal kvůli epidemii koronaviru. Loňský ročník s návštěvou asi 6500 lidí a vysázením 34.000 stromků poznamenalo nepříznivé počasí.

Kůrovcová kalamita v českých lesích naplno vypukla v roce 2018. Na vrcholu byla v letech 2019 a 2020, předloni ustupovala a loni se již podnik na většině území vrátil k normálnímu způsobu hospodaření.

reklama