Do parku ano, do botanické ne. Zahrady nesouhlasí s plošným uzavřením

Botanické zahrady nesouhlasí s tím, že v rámci přísnějších opatření proti šíření koronaviru musely plošně zavřít. Na zasedání Rada Unie botanických zahrad České republiky upozornila na to, že mnoho botanických zahrad není uzavřeným areálem, do řady z nich se neplatí vstupné a návštěvníci v nich nepřicházejí do kontaktu se zaměstnanci.

"Z hlediska rizika přenosu nákazy se dle našeho názoru neliší venkovní areály botanických zahrad od ostatních ploch veřejné zeleně, jako jsou městské parky či příměstské lesní areály," sdělil ČTK prezident Unie botanických zahrad Pavel Sekerka.

Botanické zahrady a arboreta podle něj nejsou definované žádnou evropskou směrnicí ani českými zákonnými normami. Kromě několika městských a soukromých zahrad nejsou samostatnými právnickými osobami. Obvykle jsou organizační součástí univerzit, středních škol, Akademie věd nebo ústavů zdravotní a sociální služby, poznamenal Sekerka.

Mnohé areály jsou otevřeny přes den a neplatí se v nich vstupné s výjimkou skleníků, pokud jsou součástí botanických zahrad. "Zdarma bývají také otevřené některé městské zahrady mimo hlavní návštěvnickou sezonu," uvedl šéf Unie botanických zahrad.

Nedávný návrat do druhého nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému PES znovu uzavřel restaurace, hotely, knihovny, muzea, vnitřní sportoviště či bazény. Lidé nemohou navštívit právě ani botanické a zoologické zahrady, a to včetně venkovních expozic.

