Do výběrového řízení na šéfa NP České Švýcarsko se zatím přihlásilo šest lidí

Do výběrového řízení na nového ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko se do dneška přihlásilo šest lidí. ČTK to sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Definitivní počet kandidátů však podle ní bude znám až příští týden. Některé včas odeslané písemné přihlášky mohou být stále na cestě. Lhůta pro přihlášení skončila ve středu.

"V běžícím výběrovém řízení na ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko obdrželo ministerstvo životního prostředí do dnešního dopoledne celkem šest přihlášek splňujících veškeré náležitosti, požadavky a předpoklady," uvedla Pospíšilová. "Počet kandidátů ale nemusí být v tuto chvíli definitivní, do začátku příštího týdne ještě mohou přijít poštou případné přihlášky s datem odeslání do 19.10," dodala.

Jedním z přihlášených do výběrového řízení je nynější ředitel odboru veřejných vztahů správy národního parku Richard Nagel. Potvrdil to dnes ČTK. Řekl, že v případě úspěchu v konkurzu chce více komunikovat s obcemi v okolí národního parku. V první řadě však podle něj musí být zachována ochrana přírody.

Dosavadního ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko Pavla Bendu odvolala končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Podle ministryně Benda nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení. V Českém Švýcarsku vypukl koncem července rozsáhlý lesní požár, který zasáhl přes 1000 hektarů. Hasiči bojovali s plameny v těžko přístupném terénu 20 dní. Starostové některých obcí v Českém Švýcarsku si na nedostatečnou komunikaci se správou parku stěžovali opakovaně a už před vypuknutím požáru. Benda vedl národní park od července 2008, skončil 30. září.

Národní park České Švýcarsko je nejmladší národní park v Česku, má rozlohu zhruba 79 kilometrů čtverečních. Území tvoří unikátní pískovcová skalní města, kaňony, rokle a neporušené nebo jen málo pozměněné původní ekosystémy. Oblast je součástí Česko-saského Švýcarska, přičemž na německé straně je už o deset let déle chráněna jako Národní park Saské Švýcarsko.

