Dobrovolníci loni na Šumavě přenesli přes silnice na 10 000 žab a čolků

16.4.2026 12:21 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Foto | Rolf Dietrich Brecher / Flickr
Dobrovolníci loni na Šumavě přenesli přes silnice 10 000 žab a čolků. Tito obojživelníci kvůli rozmnožování vyhledávají vodní plochy, kam kladou vajíčka. Asi 2000 žab a čolků se dostalo na druhou stranu silnice prostřednictvím propustků, do nichž je navedly připravené zábrany podél vozovek. ČTK to řekli zástupci spolků Šumava domovem a Český svaz ochránců přírody.
 
"Radost z tolika zachráněných životů mi bohatě vynahrazuje to hektické zhruba měsíc a půl dlouhé období, kdy je nutné každé ráno jezdit přenášet žáby a čolky," uvedl Martin Bláha ze spolku Šumava domovem.

Dobrovolníci loni přenesli nejvíce ropuch obecných, kterých bylo 9459. Dále evidovali dva druhy skokanů a dva druhy čolků. Skokanů hnědých bylo 89, skokanů štíhlých 20, čolků obecných 474 a čolků horských 302. Dobrovolníci přenášejí obojživelníky například u Šumavských Hoštic, Želnavy, Volar, Husince, Vlachova Březí nebo u Českých Žlebů, kde jim pomáhají strážci šumavského národního parku.

Bláhovi vadí přístup některých členů vlády, kteří zvažují omezení podpory životního prostředí. "Snižováním financí v oblasti ochrany přírody nejsou ohroženy jen takovéto aktivity, jako jsou stavby migračních zábran pro obojživelníky. V ohrožení jsou ale i další praktické činnosti v přírodě, jako je šetrné kosení podmáčených či rašelinných luk s výskytem chráněných druhů rostlin, provádění pastvy v chráněných územích či jiné speciální zásahy, jako je třeba ošetřování a výsadby dřevin, budování tůní a podobně," uvedl Jakub Hromas z Českého svazu ochránců přírody.

Teplá Vltava, Lenora Foto: Svíčková Wikimedia Commons Šumavský národní park spouští rezervaci pro splouvání Teplé Vltavy NP Šumava Foto: Tomáš Čamra Np Šumava Před 35 lety byl vyhlášen Národní park Šumava - „Národní divadlo divočiny" Šumava na jaře. Foto: Tor Lillqvist Flickr V CHKO Šumava pracuje 17 zaměstnanců, analýza ukáže, zda se bude stav snižovat

JS

Jarek Schindler

16.4.2026 19:39
Byl tu i jiný odborný názor. "Přenášení žab je nesmysl. Obojživelníci na ‚kyblíkovou metodu‘ doplácejí zhoršeným zdravotním stavem, ztrátou rozmnožovacích schopností a někdy životem. Ve stísněném prostoru mezi sebou vedou i chemickou válku,“ tvrdí odborník na obojživelníky Ivan Zwach".
