Dobrovolníci loni na Šumavě přenesli přes silnice na 10 000 žab a čolků
Dobrovolníci loni přenesli nejvíce ropuch obecných, kterých bylo 9459. Dále evidovali dva druhy skokanů a dva druhy čolků. Skokanů hnědých bylo 89, skokanů štíhlých 20, čolků obecných 474 a čolků horských 302. Dobrovolníci přenášejí obojživelníky například u Šumavských Hoštic, Želnavy, Volar, Husince, Vlachova Březí nebo u Českých Žlebů, kde jim pomáhají strážci šumavského národního parku.
Bláhovi vadí přístup některých členů vlády, kteří zvažují omezení podpory životního prostředí. "Snižováním financí v oblasti ochrany přírody nejsou ohroženy jen takovéto aktivity, jako jsou stavby migračních zábran pro obojživelníky. V ohrožení jsou ale i další praktické činnosti v přírodě, jako je šetrné kosení podmáčených či rašelinných luk s výskytem chráněných druhů rostlin, provádění pastvy v chráněných územích či jiné speciální zásahy, jako je třeba ošetřování a výsadby dřevin, budování tůní a podobně," uvedl Jakub Hromas z Českého svazu ochránců přírody.
Jarek Schindler16.4.2026 19:39
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zabrany-a-prenaseni-zab-jsou-nesmysl-tvrdi-odbornici-151400
