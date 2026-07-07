Dřenice na Chrudimsku podporují poldr na Bylance, vlastníci půdy mají výhrady
Dolní tok Bylanky nejvíc ohrožuje Dřenice, Třebosice na Pardubicku, městské části Pardubic, jako jsou Popkovice a Svítkov. Při stoleté vodě by hrozilo zaplavení části pardubického letiště, které je strategicky významné pro armádu a současně odbavuje mezinárodní civilní lety. Naposledy se řeka vylila z břehů v letech 2020 a 2024.
"Suchá nádrž Dřenice je jednou z veřejně prospěšných staveb, která je zakotvena v územních plánech dotčených obcí, tak Pardubického kraje. Jde o důležitou stavbu," řekl ČTK ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
Majitelé pozemků se bojí, že poldr znehodnotí jejich zemědělskou půdu. Někteří vlastníci domů v blízkosti plánovaného poldru mají strach, že by při jeho naplnění mohla voda zasáhnout i jejich pozemky. Na loňském prvním veřejném projednání zazněla i obava, že poldr ovlivní podzemní vody nebo stabilitu podloží, popsal argumenty oponentů Starý.
"Lidé zatím pořádně nevědí, do čeho jdou. My jsme viděli jen náčrt a záplavovou mapu, ale jak to bude ve skutečnosti vypadat, nevíme. Obavy jsou pochopitelné," řekl místostarosta sousední obce Třibřichy Vladislav Novotný (nestr.).
Vhodných míst pro poldr, který zadrží miliony metrů krychlových vody, není podle Šebesty mnoho. Stavba částečně využije historickou hráz rybníka, který tam kdysi byl. "Suchá nádrž totiž funguje tak, že zhruba 99 procent času se na jejím území běžně hospodaří. Zůstává tam zemědělská půda a pouze při větší povodni dojde k jejímu zaplavení," řekl Šebesta.
Povodí Labe pracuje na projektové dokumentaci a letos plánuje další setkání s obyvateli, aby jim odpovědělo na všechny otázky. Zemní hráz poldru má být dlouhá 517 metrů a mít výšku 6,5 metru. Suchá nádrž má být schopna převést stoletou vodu s průtokem 35,8 metrů krychlových za sekundu na méně než jednoletou vodu s průtokem 5,8 metrů krychlových. Při maximálním naplnění by nádrž měla rozlohu 108 hektarů. Bezpečné vypouštění zadržené vody z ní by v takovém případě trvalo téměř týden.
reklama