Dům přírody Soutok by měl vzniknout v břeclavském zámku

Dům přírody Soutok spojený se vznikem nové chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok od 1. července letošního roku by měl vzniknout na břeclavském zámku. Vedení města o tom informovalo na internetových stránkách. Oprava potřebných prostor zámku a vybudování expozice by měly vyjít na 180 milionů korun."Návštěvnické centrum – takzvaný Dům přírody – by mělo vedle expozice plnit také funkci turistického informačního centra. Za tímto účelem budovu zámku zrekonstruujeme ze zhruba čtyřiceti procent," uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Město chce na opravu potřebných prostor a zřízení expozice získat dotaci až 150 milionů korun z programu švýcarsko-české spolupráce, který vyhlásilo ministerstvo životního prostředí, žádost podalo před několika dny.

"Předpokládané výdaje ve výši 180 milionů korun zahrnují rekonstrukci dotčené části zámku, nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu a také samotnou expozici. Na jejím pojetí výstavních prostor už pracují renomovaní architekti ze studia Capacity Expo," doplnil místostarosta.

Expozice by měla využívat videomapping, světelné i zvukové efekty, velkoformátové obrazy 3D tapet a modelů v nadživotní velikosti. Kromě informací má také vyvolávat emoce.

"Dotace ze švýcarských fondů není jediná, o kterou město usiluje. Žádáme také o dotaci na kompletní obnovu výplní oken a s tím související energetická opatření. Z dotační výzvy ENERGov, která je zaměřena na energetické úspory památkově chráněných budov, bychom mohli získat dalších 27 milionů korun. Dostali jsme také ústní příslib finanční podpory ze strany Jihomoravského kraje," řekl Matuška. Zda město dotace získá, by mělo vědět letos v létě, práce by pak mohly začít příští rok.

Zámek v Břeclavi je renesanční stavba vybudovaná na základech staršího hradu, v 19. století ji Lichtenštejnové nechali přestavět v romantickém stylu. Zámek byl zestátněn v roce 1945 a po většinu 20. století chátral, částečné opravy absolvoval po roce 2000. V současnosti je v havarijním stavu, opravená je pouze jižní věž, město ji nechalo v roce 2020 opravit za 5,5 milionu korun. Radnice pak plánovala přestavbu zámku na hotel s pomocí soukromého investora, ze záměru ale sešlo.

