Dvojice polských ekologických aktivistů protestovala v posteli

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Obóz dla Mierzei Wiślanej / facebook.com Dvojice ekologických aktivistů strávila páteční svátek svatého Valentýna nahá v posteli - na Viselské kose, úzkém pruhu písčité země mezi Viselským zálivem a Baltem, kde chce polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) vybudovat nový kanál.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dvojice ekologických aktivistů strávila páteční svátek svatého Valentýna nahá v posteli - na Viselské kose, úzkém pruhu písčité země mezi Viselským zálivem a Baltem, kde chce polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) vybudovat nový kanál. "Make love not canal," stálo na transparentu, který ve snaze objasnit smysl celé akce drželi u postele další aktivisté. Jiným z hesel bylo "Láska a kosa bez přerušení".

Viselská kosa je dlouhá skoro 60 kilometrů, široká je mezi 600 metry až dvěma kilometry. Východní část kosy patří Rusku, pro které představuje nejzápadnější cíp ruského území.

PiS, která je vůči Rusku hluboce nedůvěřivá, tvrdí, že skrz kosu musí prorazit nový plavební kanál o délce 1300 metrů a pětimetrové hloubce z ekonomických a bezpečnostních důvodů, protože Rusko by mohlo zamezit plavbě polských lodí do Viselského zálivu i opačným směrem.

Polsko se chystá prokopávat vodní cestu, a to i přes obavy Evropské unie, že by to mohlo poškodit životní prostředí.

Organizátoři protestu tvrdí, že je inspirovala přednáška spisovatelky Olgy Tokarczukové při přebírání Nobelovy ceny za literaturu, nazvaná Něžná vypravěčka.

"Něžnost je naší reakcí," řekla agentuře Reuters Mayra Wojciechowiczová, ležící v lůžku vedle protestujícího kolegy Rudolfa Robaka, a citovala pasáž ze spisovatelčiny přednášky, o které si myslí, že vystihuje situaci na Viselské kose: "Chamtivost, nerespektování přírody, sobectví, nedostatek představivosti, nekonečné soupeření a nedostatek zodpovědnosti zredukovaly svět na status předmětu, který lze rozdělit na kousky, použít a zničit."

Tokarczuková, která vloni v říjnu získala Nobelovu cenu za literaturu za rok 2018, kritizovala PiS také za porušování právního státu a nezávislosti soudnictví.

Páteční protest navazoval na proslulé akce výtvarnice Yoko Ono a hudebníka Johna Lennona v roce 1969, takzvané "bed-in". Japonská umělkyně a britský muzikant ovšem leželi kvůli míru v posteli týden, pořádali tiskové konference uprostřed květů na hotelových lůžkách a posílali poselství světovým státníkům, navazující na populární heslo hippies "make love not war".

Provládní polský server wPolityce.pl označil nahý protest pod peřinou za "absurdní". Dodal, že na místo dorazili policisté, kteří se zapsali údaje o účastnících a vyzvali k opuštění staveniště.

reklama