Ekologické organizace kritizují MŽP za přesun peněz z výnosů z povolenek k velkým firmám
"Dokument nepřináší změnu směřování Modernizačního fondu, ale reaguje na změněnou ekonomickou realitu. Predikce ukazují, že budoucí výnosy z dražeb emisních povolenek budou nižší, než se původně očekávalo, a proto bylo nezbytné přizpůsobit dlouhodobý finanční rámec této skutečnosti," uvedlo ministerstvo.
Ekologové kritizují, že ve využití výnosů z českých aukcí povolenek vůbec nefiguruje program Nová zelená úsporám (NZÚ), který jimi byl v minulosti prostřednictvím Modernizačního fondu financován. Podle resortu ale Modernizační fond nikdy nebyl jediným zdrojem financování NZÚ. "MŽP se naopak podařilo zajistit jeho financování i z dalších národních a evropských zdrojů. Díky tomu může program pokračovat a cílem ministerstva zůstává zachovat jeho kontinuitu až do roku 2029, při respektování budoucího vývoje veřejných financí a dostupných prostředků," uvedl resort.
Podle ekologů ministerstvo zdůvodnilo vyčlenění peněz pro průmyslové podniky jako nezbytný krok podpory jejich konkurenceschopnosti v procesu dekarbonizace, včetně kompenzací nepřímých nákladů systému EU ETS, které přesahují možnosti programů Modernizačního fondu. Průmyslový sektor má ale podle nich k dispozici několik programů v řádech desítek miliard. Například v Modernizačním fondu je podle hnutí stále k dispozici 43 miliard korun, a k tomu dalších více jak 20 miliard korun z projektů, které se nerealizovaly.
Pro dekarbonizaci průmyslu navíc Evropská komise připravila nástroj ETS Investment Booster s rozpočtem 30 miliard euro do roku 2030. K tomu hodlá také zřídit finanční program s plánovaným rozpočtem 100 miliard eur, jehož cílem je podpořit zelenou transformaci energeticky náročného průmyslu.
Podle Ondřeje Paška z Hnutí DUHA těmito kroky Motoristé nenaplňují programové prohlášení vlády, jehož cílem má být podpora energetické soběstačnosti i vytvoření podmínek pro rozvoj OZE. "Pro české domácnosti není na zateplení z budoucích povolenek připraveno nic a české obce, firmy a energetická společenství přijdou o 15 miliard na obnovitelné zdroje," zdůraznil.
Podle vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurové se výnosy ze systému ETS nesmí stát pouhým mechanismem vrácení peněz průmyslu. "Navíc v situaci, kdy jsou pro průmysl na evropské úrovní k dispozici nové finanční mechanismy ve výši desítek miliard eur," řekla ČTK.
Hnutí DUHA dále kritizuje přesun peněz v Modernizačním fondu. Nejvíce peněz půjde podle ekologů opět velkým podnikům v systému ETS, a to 900 milionů korun. Provozovatelé distribučních soustav pak dostanou jednu miliardu. Naopak program RES+, jenž financoval OZE ve firmách a obcích, přijde o 14 miliard korun. Program KOMUNERG určený na podporu komunitní energetiky pak podle ekologů přijde o 74 procent své alokace, navíc pouhého půl roku po svém spuštění.
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