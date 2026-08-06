https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologove-kritizuji-mzp-za-presun-penez-z-vynosu-z-povolenek-k-velkym-firmam
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ekologické organizace kritizují MŽP za přesun peněz z výnosů z povolenek k velkým firmám

6.8.2026 01:17 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace ČR kritizují ministerstvo životního prostředí (MŽP) za plánovaný přesun peněz z výnosů z emisních povolenek k velkým průmyslovým firmám. Uvedly to v tiskové zprávě a komentářích, které má ČTK k dispozici. Resort chce podle nich vyčlenit z programu EUA, jehož zdrojem jsou výnosy z aukcí emisních povolenek, 25 miliard korun pro největší průmyslové podniky. K tomu chce podle ekologů resort snížit podporu pro obnovitelné zdroje energie (OZE) o 15,5 miliardy korun. MŽP v reakci ČTK sdělilo, že podpora energeticky náročného průmyslu byla součástí Modernizačního fondu již od jeho vzniku, a že podpora OZE nekončí, a z fondu budou financovány jak výrobny energie, tak infrastruktura.
 
MŽP zmíněné návrhy představilo v dokumentu, který šel do meziresortního připomínkového řízení zkráceného na pět dní na konci července. Z řízení byla vyloučena všechna připomínková místa s výjimkou ministerstev financí a průmyslu a obchodu. Deník N dnes informoval, že plán připravila pětičlenná vládní rada, ve které resort zastupuje poslanec Filip Turek (za Motoristy).

"Dokument nepřináší změnu směřování Modernizačního fondu, ale reaguje na změněnou ekonomickou realitu. Predikce ukazují, že budoucí výnosy z dražeb emisních povolenek budou nižší, než se původně očekávalo, a proto bylo nezbytné přizpůsobit dlouhodobý finanční rámec této skutečnosti," uvedlo ministerstvo.

Ekologové kritizují, že ve využití výnosů z českých aukcí povolenek vůbec nefiguruje program Nová zelená úsporám (NZÚ), který jimi byl v minulosti prostřednictvím Modernizačního fondu financován. Podle resortu ale Modernizační fond nikdy nebyl jediným zdrojem financování NZÚ. "MŽP se naopak podařilo zajistit jeho financování i z dalších národních a evropských zdrojů. Díky tomu může program pokračovat a cílem ministerstva zůstává zachovat jeho kontinuitu až do roku 2029, při respektování budoucího vývoje veřejných financí a dostupných prostředků," uvedl resort.

Podle ekologů ministerstvo zdůvodnilo vyčlenění peněz pro průmyslové podniky jako nezbytný krok podpory jejich konkurenceschopnosti v procesu dekarbonizace, včetně kompenzací nepřímých nákladů systému EU ETS, které přesahují možnosti programů Modernizačního fondu. Průmyslový sektor má ale podle nich k dispozici několik programů v řádech desítek miliard. Například v Modernizačním fondu je podle hnutí stále k dispozici 43 miliard korun, a k tomu dalších více jak 20 miliard korun z projektů, které se nerealizovaly.

Pro dekarbonizaci průmyslu navíc Evropská komise připravila nástroj ETS Investment Booster s rozpočtem 30 miliard euro do roku 2030. K tomu hodlá také zřídit finanční program s plánovaným rozpočtem 100 miliard eur, jehož cílem je podpořit zelenou transformaci energeticky náročného průmyslu.

Podle Ondřeje Paška z Hnutí DUHA těmito kroky Motoristé nenaplňují programové prohlášení vlády, jehož cílem má být podpora energetické soběstačnosti i vytvoření podmínek pro rozvoj OZE. "Pro české domácnosti není na zateplení z budoucích povolenek připraveno nic a české obce, firmy a energetická společenství přijdou o 15 miliard na obnovitelné zdroje," zdůraznil.

Podle vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurové se výnosy ze systému ETS nesmí stát pouhým mechanismem vrácení peněz průmyslu. "Navíc v situaci, kdy jsou pro průmysl na evropské úrovní k dispozici nové finanční mechanismy ve výši desítek miliard eur," řekla ČTK.

Hnutí DUHA dále kritizuje přesun peněz v Modernizačním fondu. Nejvíce peněz půjde podle ekologů opět velkým podnikům v systému ETS, a to 900 milionů korun. Provozovatelé distribučních soustav pak dostanou jednu miliardu. Naopak program RES+, jenž financoval OZE ve firmách a obcích, přijde o 14 miliard korun. Program KOMUNERG určený na podporu komunitní energetiky pak podle ekologů přijde o 74 procent své alokace, navíc pouhého půl roku po svém spuštění.

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