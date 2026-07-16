Na jednání o revizi systému ETS 1 se bude podílet i europoslankyně Nerudová
Dlouho očekávaná revize systému emisních povolenek se má skládat ze tří norem. První se má týkat hlavní změny celého systému obchodu s emisemi a druhá je velmi technický návrh zavádějící pravidla pro námořní dopravu. Třetí a klíčovou normou je návrh takzvaných referenčních hodnot (benchmarks) – tedy přísných limitů určujících, kolik emisních povolenek dostanou průmyslové podniky od státu zdarma a kolik si jich už budou muset samy zaplatit. Hovoří se přitom o tom, že by se počet bezplatně přidělovaných povolenek měl postupně snižovat, s čímž ale Česká republika nesouhlasí.
Nerudová se jako zpravodajka zabývala vyjednáváním o změnách pravidel takzvané Rezervy tržní stability (Market Stability Reserve), mechanismu, který reguluje množství emisních povolenek na trhu a pomáhá stabilizovat jejich cenu. Nepřímo tak může zmírňovat i riziko skokového růstu nákladů na pohonné hmoty či vytápění. Úprava tohoto systému souvisí s novým systémem obchodování s emisemi ETS 2, který se bude vztahovat na dopravu a vytápění domácností. Dohody v trialozích bylo dosaženo letos v červnu.
Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v unii. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová již dříve uvedla, že systém ETS zůstává "osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu", je ale podle ní potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost. Evropská komise v pátek nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace, uvedl před pár dny nejmenovaný unijní představitel.
reklama