Ekologové připravují stínový Národní plán na obnovu přírody
Podle ekologů se ale jeho příprava odehrává pod silným tlakem zemědělské a lesnické lobby, a nejsou si jisti, jestli se do něj nakonec dostanou skutečně účinná opatření. Mezi ty podle nich patří například revitalizace vodních toků a obnova mokřadů jako podpory pro zadržování vody v krajině, zlepšování zdraví půdy, zakládání krajinných prvků v zemědělské krajině nebo rozvoj městské zeleně.
Ekologové tvrdí, že navrhovaná opatření v plánu jsou formulována bez měřitelných cílů, závazných indikátorů a jasných časových harmonogramů. Řada opatření podle nich navíc jen kopíruje již existující dotační schémata pro zemědělce či lesníky, která se dosud ukázala jako nedostatečná.
"Vedra letošního léta jsou jen předzvěstí toho, na co se musí česká krajina i lidé v ní připravit. Potřebujeme krajinu, která dokáže zadržovat vodu, chladit okolí a tlumit extrémy, a zároveň razantní omezení emisí, které tyto extrémy zesilují," uvedl Jan Skalík z programu Krajina Hnutí DUHA.
Česko čeká v následujících dnech vlna tropických veder. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se má horko zmírnit, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes vydal výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami. Vedra mají pokračovat i po víkendu, od středy se má začít ochlazovat.
Podle ekologů se Česko otepluje zhruba dvakrát rychleji než světový průměr a za posledních 60 let zde teplota stoupla o přibližně dva stupně Celsia. K vlnám veder, které se dříve v některých regionech opakovaly jednou za deset let, v současnosti podle dat ČHMÚ dochází až třikrát častěji.
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Všechny komentáře (3)
smějící se bestie18.6.2026 06:33
Tonda Selektoda18.6.2026 11:08
Hlavně ať ti tzv. ekologové ze zájmových spolků, sdružení a ústavů, ve svém stínovém plánu neopomenou uvést též i stránku ekonomickou. Tedy, kolik ta jimi navržená jednotlivá opatření budou stát. Jaká bude návratnost vložených prostředků. A hlavně, kde na realizaci svých požadavků a nápadů vezmou peníze. Jo to se to vymýšlí, co by se mělo a kdo by co měl, když se potom za ty výmysly nenese žádná odpovědnost...