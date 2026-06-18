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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ekologové připravují stínový Národní plán na obnovu přírody

18.6.2026 01:39 (ČTK)
Diskuse: 3
Kulturní krajina
Kulturní krajina
Licence | Podmínky použití
Zdroj | Image*After
Stínový Národní plán na obnovu přírody chystá asociace environmentálních organizací Zelený kruh spolu s dalšími nevládními organizacemi. Cílem plánu je prostřednictvím 40 konkrétních kroků zajistit, že česká krajina bude v horkém počasí nadcházejících let poskytovat stín a ochlazení. Ekologové jsou přesvědčeni, že státní Národní plán na obnovu přírody, který má Česko předložit Evropské komisi do 1. září, tyto ambice z velké části ztratil. Stínový plán představí nevládní organizace veřejnosti letos v průběhu září.
 
Národní plán na obnovu přírody je strategický dokument, který řeší souběžně klimatickou krizi a zachování biodiverzity. Jeho součástí mají být i konkrétní opatření, díky nimž bude česká krajina schopna lépe zadržovat vodu, poskytovat stín a tlumit dopady extrémního počasí.

Podle ekologů se ale jeho příprava odehrává pod silným tlakem zemědělské a lesnické lobby, a nejsou si jisti, jestli se do něj nakonec dostanou skutečně účinná opatření. Mezi ty podle nich patří například revitalizace vodních toků a obnova mokřadů jako podpory pro zadržování vody v krajině, zlepšování zdraví půdy, zakládání krajinných prvků v zemědělské krajině nebo rozvoj městské zeleně.

Ekologové tvrdí, že navrhovaná opatření v plánu jsou formulována bez měřitelných cílů, závazných indikátorů a jasných časových harmonogramů. Řada opatření podle nich navíc jen kopíruje již existující dotační schémata pro zemědělce či lesníky, která se dosud ukázala jako nedostatečná.

"Vedra letošního léta jsou jen předzvěstí toho, na co se musí česká krajina i lidé v ní připravit. Potřebujeme krajinu, která dokáže zadržovat vodu, chladit okolí a tlumit extrémy, a zároveň razantní omezení emisí, které tyto extrémy zesilují," uvedl Jan Skalík z programu Krajina Hnutí DUHA.

Česko čeká v následujících dnech vlna tropických veder. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. V neděli se má horko zmírnit, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes vydal výstrahu před vysokými a velmi vysokými teplotami. Vedra mají pokračovat i po víkendu, od středy se má začít ochlazovat.

Podle ekologů se Česko otepluje zhruba dvakrát rychleji než světový průměr a za posledních 60 let zde teplota stoupla o přibližně dva stupně Celsia. K vlnám veder, které se dříve v některých regionech opakovaly jednou za deset let, v současnosti podle dat ČHMÚ dochází až třikrát častěji.

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ss

smějící se bestie

18.6.2026 06:33
Doufám, že ti ekológové při tom plánování, občas kouknou na fotografie, filmové snímky z dob před 100roky, aby si připomenuli, jak to bylo kolem kolejí a silnic, no a nezapomenou se dívat, kolik bylo vodní plochy.
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TS

Tonda Selektoda

18.6.2026 11:08
Sepsat své požadavky vůči státu a tyto odprezentovat, třeba jako svůj plán obnovy přírody, včetně zdůvodnění naléhavé potřeby jejich realizace, jistě nebude žádný problém.
Hlavně ať ti tzv. ekologové ze zájmových spolků, sdružení a ústavů, ve svém stínovém plánu neopomenou uvést též i stránku ekonomickou. Tedy, kolik ta jimi navržená jednotlivá opatření budou stát. Jaká bude návratnost vložených prostředků. A hlavně, kde na realizaci svých požadavků a nápadů vezmou peníze. Jo to se to vymýšlí, co by se mělo a kdo by co měl, když se potom za ty výmysly nenese žádná odpovědnost...
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ss

smějící se bestie

18.6.2026 12:21 Reaguje na Tonda Selektoda
No a též, kdy dobrovolně nastoupí na plnění těch plánů i bez přítomnosti tv kamer, že.
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