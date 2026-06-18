Ekologové se po jmenování Moravce šéfem KRNAP obávájí o směřování parku
Hnutí Moravce vyzvalo k transparentnímu řešení jeho potenciálního střetu zájmů a k předložení vize vedení parku včetně písemného závazku, že nebudou oslabeny odborné kapacity správy a úroveň managementu v oblasti ochrany přírody, monitoringu a vědy.
"Krkonošský národní park je přírodní poklad, který patří všem občanům České republiky. Jeho ředitel musí být především ochránce přírody a schopný manažer - a u Petra Moravce, na rozdíl od některých dalších uchazečů, není doloženo ani jedno, ani druhé. Doufejme, že nás přesvědčí o opaku činy, ne slovy," uvedl Jaromír Bláha z programu Krajina Hnutí Duha.
Moravec pochází z Krkonoš a je absolventem Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Má více než 30 let praxe v lesnictví, ochraně přírody a řízení lesního hospodářství. Svou kariéru začínal jako technik u Východočeských státních lesů, prošel několika vedoucími pozicemi a šest let působil i v kanceláři ředitele Správy KRNAP Böhnische, kterého Červený odvolal z funkce letos v březnu. Zkušenosti sbíral také v zahraničí, například v Německu nebo ve Finsku. V letech 2014 až 2019 byl členem dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky. Byl členem ČSSD. Od roku 2020 je pedagogem České lesnické akademie v Trutnově.
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