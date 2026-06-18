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Ekologové se po jmenování Moravce šéfem KRNAP obávájí o směřování parku

18.6.2026 19:02 (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Ekologická organizace Hnutí Duha se po jmenování Petra Moravce do čela Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) obává o jeho směřování. Krok označila za riskantní kvůli zaměření Moravce na těžbu dřeva a harvestory, lesní stroje, které se používají k plně mechanizované těžbě dřeva. Moravec je podle ní kvůli tomu ve střetu zájmů s cíli parku. Za problematické považují ekologové také Moravcovu netransparentní minulost. Moravce dnes jmenoval do funkce ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Byl vybrán ze tří finalistů.
 
Organizace se odkazuje také na dřívější vyjádření bývalého ředitele Robina Böhnische, v jehož kanceláři působil Moravec jako vedoucí. Böhnisch pro Hospodářské noviny uvedl, že Moravce vnímal jako vhodného kandidáta "do kontrolní činnosti". Ekologové upozornili, že Správa KRNAP řídí více než 100 zaměstnanců, řeší složitou státně-správní agendu a dotační tituly v řádu desítek milionů korun ročně. Moravcův veřejný profil podle nich zkušenost s řízením srovnatelné organizace nedokládá.

Hnutí Moravce vyzvalo k transparentnímu řešení jeho potenciálního střetu zájmů a k předložení vize vedení parku včetně písemného závazku, že nebudou oslabeny odborné kapacity správy a úroveň managementu v oblasti ochrany přírody, monitoringu a vědy.

"Krkonošský národní park je přírodní poklad, který patří všem občanům České republiky. Jeho ředitel musí být především ochránce přírody a schopný manažer - a u Petra Moravce, na rozdíl od některých dalších uchazečů, není doloženo ani jedno, ani druhé. Doufejme, že nás přesvědčí o opaku činy, ne slovy," uvedl Jaromír Bláha z programu Krajina Hnutí Duha.

Moravec pochází z Krkonoš a je absolventem Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Má více než 30 let praxe v lesnictví, ochraně přírody a řízení lesního hospodářství. Svou kariéru začínal jako technik u Východočeských státních lesů, prošel několika vedoucími pozicemi a šest let působil i v kanceláři ředitele Správy KRNAP Böhnische, kterého Červený odvolal z funkce letos v březnu. Zkušenosti sbíral také v zahraničí, například v Německu nebo ve Finsku. V letech 2014 až 2019 byl členem dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky. Byl členem ČSSD. Od roku 2020 je pedagogem České lesnické akademie v Trutnově.

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