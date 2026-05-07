Ekologové v Argentině se soudí kvůli zmírnění ochrany ledovců
V Argentině dosud platil zákon z roku 2010, který chránil oblasti kolem ledovců na národní úrovni. Reforma přijatá parlamentem 9. dubna a týž měsíc ratifikovaná prezidentem Mileiem mimo jiné ponechává na jednotlivých provinciích, aby rozhodly, zda má být ledovec na jejich území chráněn, či zda se může v jeho blízkosti začít s těžbou nerostů.
Stížnost podali ekologové, mimo jiné z organizace Greenpeace, u federálního soudu v provincii La Pampa, kde už i tamní úřady podaly začátkem dubna vlastní stížnost. Provincie La Pampa na svém území ledovec nemá, ale získává vodu z řeky Colorado, která pramení v ledovcové oblasti v Andách. A právě ve dvou andských provinciích, San Juan a Mendoza, by se mohlo začít s těžbou mědi, zlata a dalších kovů blízko ledovců, napsal deník El País.
Proti reformě podali stížnost minulý měsíc také v provincii Santa Cruz v Patagonii, kde už soud nařídil zastavit aplikaci nové legislativy v této oblasti.
Agentura EFE v této souvislosti připomněla verdikt argentinského nejvyššího soudu, který v roce 2019 rozhodl o stížnosti kanadské těžební společnosti Barrick proti zákonu o ochraně ledovců z roku 2010. Kauza se týkala provincie San Juan a nejvyšší soud uvedl, že ledovce a jejich okolí jsou veřejným statkem a že ve sporech kolem nich má kolektivní právo, jako například přístup k vodě, přednost před zájmy jednotlivce.
