Ekologové v Argentině se soudí kvůli zmírnění ochrany ledovců

7.5.2026 10:04 (ČTK)
Foto | Arianna Rosso / Flickr
Ekologové v Argentině podali kolektivní stížnost proti reformě zákona o ochraně ledovců, která je podle nich protiústavní. Pod stížnost shromáždili na 850 000 podpisů lidí, kteří protestují proti této legislativě přijaté minulý měsíc. Argentinský prezident Javier Milei reformu hájí s tím, že přispěje k ekonomickému rozvoji posílením těžebního odvětví, informoval deník El País.
 
Ledovce v Argentině zásobují vodou podle španělského deníku asi sedm milionů z jejích 46 milionů obyvatel a voda z nich je důležitá i pro řadu odvětví, včetně vinařství. Podle stížnosti podané k soudu tento týden reforma zákona o ochraně ledovců porušuje ústavu, když ohrožuje právo na přístup k vodě.

V Argentině dosud platil zákon z roku 2010, který chránil oblasti kolem ledovců na národní úrovni. Reforma přijatá parlamentem 9. dubna a týž měsíc ratifikovaná prezidentem Mileiem mimo jiné ponechává na jednotlivých provinciích, aby rozhodly, zda má být ledovec na jejich území chráněn, či zda se může v jeho blízkosti začít s těžbou nerostů.

Stížnost podali ekologové, mimo jiné z organizace Greenpeace, u federálního soudu v provincii La Pampa, kde už i tamní úřady podaly začátkem dubna vlastní stížnost. Provincie La Pampa na svém území ledovec nemá, ale získává vodu z řeky Colorado, která pramení v ledovcové oblasti v Andách. A právě ve dvou andských provinciích, San Juan a Mendoza, by se mohlo začít s těžbou mědi, zlata a dalších kovů blízko ledovců, napsal deník El País.

Proti reformě podali stížnost minulý měsíc také v provincii Santa Cruz v Patagonii, kde už soud nařídil zastavit aplikaci nové legislativy v této oblasti.

Agentura EFE v této souvislosti připomněla verdikt argentinského nejvyššího soudu, který v roce 2019 rozhodl o stížnosti kanadské těžební společnosti Barrick proti zákonu o ochraně ledovců z roku 2010. Kauza se týkala provincie San Juan a nejvyšší soud uvedl, že ledovce a jejich okolí jsou veřejným statkem a že ve sporech kolem nich má kolektivní právo, jako například přístup k vodě, přednost před zájmy jednotlivce.

