Evropský parlament schválil podporu obnovy po přírodních katastrofách z evropských fondů

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera schválili opatření umožňující financování obnovy po přírodních katastrofách, ke kterým došlo v letošním roce. Zajistí mimo jiné možnost využít nevyčerpané peníze z programu rozvoje venkova k likvidaci následků pohrom, například letošních povodní v Česku. O kompenzace budou moci žádat zemědělci, vlastníci lesů a majitelé firem v zemědělství a lesnictví, kterým přírodní pohroma zničila alespoň 30 procent výrobního potenciálu. Pro nařízení zvedlo ruku 644 poslanců EP, šest bylo proti a tři se zdrželi hlasování. V dalším hlasování poslanci schválili také obnovu po katastrofách z fondů pro regionální rozvoj a fondy soudržnosti."Nejde o žádné nové peníze, ale o prostředky, které už byly alokovány pro Českou republiku, ale zatím nebyly vyčerpány," vysvětlila předsedkyně výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v EP Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů, která byla zpravodajkou návrhu.

Nevyčerpané prostředky se tak nevrátí do evropského rozpočtu, ale budou přerozděleny pro obnovu postižených oblastí. Na projekty bude možné čerpat částky od 50 do 500 milionů korun, přičemž maximální výše příspěvku na jeden projekt by měla být 42 000 eur (přes jeden milion Kč).

Podle Vrecionové jde o klíčový krok, který urychlí dostupnost pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. „Peníze budou k dispozici rychle, protože lidé je potřebují rychle,“ dodala.

Evropské fondy pro regionální rozvoj bude možné využít na financování projektů obnovy až do výše 95 procent jejich celkových nákladů. Aby se potřebným poskytla rychlá likvidita, bude jim k dispozici také dodatečné předběžné financování až do čtvrtiny plné částky, uvedl v tiskové zprávě europarlament. Dodal, že v roce 2025 by měly navrhované změny mobilizovat až tři miliardy eur finančních prostředků díky předsunutí prostředků na platby na období 2025 až 2027.

Tomáš Kubín (ANO) z klubu Evropských patriotů zdůraznil, že opatření se týká vedle České republiky i dalších zemí, jako jsou Polsko, Rumunsko, Rakousko, Maďarsko, Portugalsko nebo Slovensko. "Jde o příklad toho, jak EU může rychle reagovat na krize. Je to jedna z věcí, kdy se Evropská unie může ukázat v dobrém světle," dodal.

EP schválil také návrh regionální mimořádné podpory na rekonstrukci, známý pod zkratkou RESTORE (anglicky obnovit). Ten umožní na obnovu po katastrofách využívat také evropské fondy pro regionální rozvoj a fondy soudržnosti. Pro hlasovalo 638 členů

EP, deset poslanců bylo proti a pět se jich zdrželo hlasování.

Oba materiály ještě musí formálně schválit Rada EU, tedy členské země.

