Europoslanci dnes jednají o klíčových opatřeních klimatického balíčku, který má EU pomoci naplnit závazky z pařížské klimatické dohody a který je součástí takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green deal). Někteří europoslanci na plenárním zasedání vyjádřili obavy, aby ekologická transformace nebyla na úkor nejchudších. Tomu ale mají zabránit podpůrná opatření balíčku, mimo jiné nový sociální fond či navýšení modernizačního a inovačního fondu.

Místopředseda Evropské komise (EK) pro zelenou dohodu Frans Timmermans dnes v EP upozornil, že sociální fond nemusí být dostatečně velký, pokud nakonec balíček zvaný Fit for 55 bude přijat v podobě, jakou se ve středu chystají schválit europoslanci a která má pozměnit původní návrh EK. Po středečním schválení ale bude ještě předmětem vyjednávání takzvaného trialogu, jehož se účastní zástupci EP, členských zemí a EK a který se uskuteční za následujícího půlročního předsednictví EU, jehož se od července ujímá Česká republika.

"České předsednictví tak bude mít za úkol dotáhnout jednotlivé úpravy, díky nimž přejde Evropa postupně na větší podíl obnovitelných zdrojů, získá dodatečné prostředky na investice a řešení sociálních dopadů energetické krize,“ řekl ČTK europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) panuje v EP široká shoda na dosažení základního cíle snížit emise CO2 o 55 procent do roku 2030 v porovnání s rokem 1990, což je smyslem balíčku Fit for 55. Tento cíl je mezikrokem k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

"Objevily se také snahy o významně ambicióznější podoby nařízení, stejně jako na druhé straně pokusy dát Evropě v souvislosti s válkou (na Ukrajině) určitý prostor k oddechu a odložit další plánovaná nová pravidla, která by zvýšila náklady pro podniky ohrožené nastupující krizí,“ dodal Polčák. "Hlasování ve výboru pro životní prostředí ale ukázalo, že kolegové jsou i přes nepříznivé geopolitické události nakloněni zelené transformaci," řekl Polčak. Podle něj je vůle chránit naši planetu silnější než krátkodobé cíle a averze k dočasné ztrátě určité míry komfortu.

Fit for 55 se zaměřuje mimo jiné na obchodování s emisními povolenkami, uhlíkové vyrovnání na hranicích či využívání půdy a lesnictví. Má rovněž rozšířit obchod s povolenkami na další odvětví, například námořní dopravu. "Myslím si, že je lepší to řešit emisními povolenkami, než aby každá země vydala pro každý sektor zvláštní nařízení. Systém emisních povolenek je spravedlivý v tom smyslu, že každou tunu oxidu uhličitého, která vzniká, nacení všem stejně,“ řekl ČTK Peksa. Dosavadní systém podle něj vedl k tomu, že si různá průmyslová odvětví vyjednávala prostřednictvím lobbingu výjimky na úkor ostatních.

Balík Fit for 55 zahrnuje i přísnější cíle pro snižování emisí CO2 pro nové osobní automobily a lehká užitková vozidla. "Cílem je, aby se od roku 2035 nevyráběla a neprodávala nová auta se spalovacími motory," uvedl Peksa. Zdůraznil, že opatření se budou týkat jen nových vozů. "Pořád bude existovat strašně moc aut se spalovacími motory, která se budou používat, a dovedu si představit, že je uvidíte ještě v roce 2060,“ dodal.

