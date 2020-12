Evropská komise vyzvala Francii a Španělsko k ochraně hrdliček

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ChameleonsEye / Shutterstock Ve Francii nejvyšší správní soud v září pozastavil loveckou sezónu hrdliček divokých. Ve Španělsku ministerstvo životního prostředí ohlásilo úmysl zařadit hrdličku divokou mezi ohrožené druhy, což vyvolalo protesty tamních organizací myslivců. Podle ministerstva se ve Španělsku uloví každoročně na 700 000 kusů hrdliček.

Evropská komise ve čtvrtek vyzvala Španělsko a Francii k lepší ochraně hrdliček divokých. V obou zemích populace tohoto druhu ptáků prudce klesla kvůli zemědělství a lovu. Pokud obě země do dvou měsíců neodpoví a nenavrhnou opatření na lepší ochranu hrdliček, Evropská komise zváží podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie. To by pak otevřelo cestu k finančním postihům, napsala agentura AFP.

Ve svém zdůvodnění Evropská komise uvádí, že ve Španělsku žije až 40 procent evropské populace hrdliček divokých schopných reprodukce a ve Francii deset procent. V obou zemích ale počet hrdliček divokých výrazně klesá: v letech 1996 až 2016 Francie přišla o 44 procent hrdliček divokých a Španělsko o 40 procent.

Evropská komise již jednou vyzvala oba státy k posílení ochrany tohoto ptačího druhu. Na její výzvu z roku 2019 ani jeden z těchto dvou států nereagoval dostatečným způsobem, tvrdí komise.

Ve Francii nejvyšší správní soud v září pozastavil loveckou sezónu hrdliček divokých. Ve Španělsku ministerstvo životního prostředí ohlásilo úmysl zařadit hrdličku divokou mezi ohrožené druhy, což vyvolalo protesty tamních organizací myslivců. Podle ministerstva se ve Španělsku uloví každoročně na 700 000 kusů hrdliček.

"Nejvyšší francouzské soudní instance nám dávají za pravdu a Evropská komise také přispěchala na záchranu tohoto druhu," uvedl předseda francouzské Ligy na ochranu divokých ptáků Allain Bougrain Dubourg, který žádá omezení lovu hrdliček divokých již mnoho let.

