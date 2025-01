Evropská komise zahájila dialog o budoucnosti automobilového průmyslu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise (EK) zahájila strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu, dialog řídí předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Dnešní diskuse se zúčastnilo 22 zásadních hráčů z automobilového sektoru, například ze společností Renault, Volvo, Volkswagen či Valeo, uvedla unijní exekutiva. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas byl zároveň pověřen vypracováním akčního plánu pro odvětví automobilového průmyslu, který by měl být zveřejněn 5. března. Zástupci české vládní strany ODS dialog již předem kritizovali, podle nich se ho neúčastní klíčoví zástupci sektoru.Na záběrech z jednacího sálu, které komise zveřejnila, byli vedle von der Leynové vidět i místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné, eurokomisař pro klima a čisté hospodářství Wopke Hoekstra a právě eurokomisař pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas.

"Evropský automobilový průmysl se nachází v klíčovém momentu a my si uvědomujeme výzvy, kterým čelí. Proto jednáme rychle, abychom je řešili," uvedla von der Leyenová. "Základní otázkou, na kterou musíme společně odpovědět, je to, co nám stále chybí k tomu, abychom uvolnili inovační sílu našich společností a zajistili robustní a udržitelný automobilový sektor," dodala. Výsledkem dialogu podle ní bude komplexní akční plán představený 5. března. Tento plán "vytyčí jasný směr, který zajistí, že náš průmysl bude v Evropě prosperovat a úspěšně konkurovat na globální scéně," doplnila šéfka komise.

"Ve čtvrtek komise konečně pořádá dlouho slibovaný dialog o budoucnosti automotive. To je samo o sobě fajn, ale mám obavy, že formát i složení může způsobit víc problémů než užitku," napsal na twitteru český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) z frakce konzervativců a reformistů (ECR). "Na jednu stranu netaktické pozvání pro čínské (Volvo) a americké (Tesla) automobilky a zelenou radikální neziskovku, na druhou stranu chybí někteří významní hráči. Dominují Francouzi a Němci. Vypadá to spíš jako PR stunt před německými volbami než vážně míněný pokus o záchranu automotive v Evropě. Snad budeme pozitivně překvapení," dodal.

Automobilový průmysl v Evropě se v poslední době potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.

V řešení problémů automobilového průmyslu se angažuje mimo jiné Česko, které spolu s Itálií vyzvalo EU, aby zmírnila pokuty, které se mají od letošního roku uplatňovat vůči automobilkám, jež neprodávají dostatečný podíl elektromobilů. I podle frakce Evropské lidové strany (EPP), která je největší v Evropském parlamentu a ke které patří i šéfka EK, by pokuty neměly být tak přísné. Lidovecká frakce přišla v této souvislosti s návrhem takzvaného zprůměrování, tedy rozložení plnění emisních cílů do tří let. S tím přitom souhlasí například i Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), uvedla česká poslankyně Danuše Nerudová (STAN), která byla jednou z vyjednavaček lidovecké pozice.

"Dnešní setkání nejvyšších šéfů automobilových koncernů s komisí vidím jako první etapu, která by měla začátkem března vyústit v konkrétní kroky. Strategický dialog s automobilovým průmyslem jsme za naši frakci EPP navrhovali, a jsem ráda, že se to stalo realitou," sdělila ČTK Nerudová. "Věřím, že se komise podobně inspiruje i našimi dalšími návrhy, zejména aby emisní sankce nedopadly na investice automobilek do inovací a nízkoemisní mobility. Místo obecných proklamací, jako je 'zrušíme Green Deal', pracujeme na konkrétní úpravě norem tak, aby se posílila konkurenceschopnost a ochránila pracovní místa," dodala.

Šéfka unijní exekutivy ve středu představila takzvaný kompas konkurenceschopnosti, tedy akční plán, kterým chce zvrátit zaostávání Evropské unie za USA a Čínou. "Cíl je jasný: modernizace flotily. Víme, jak budou vypadat budoucí trhy. Nyní se budeme zabývat tím, jak tohoto cíle dosáhnout a jak se společně posunout kupředu," vyjádřila se tehdy i k automobilovému průmyslu.

"Zatímco některé části zveřejněného kompasu bohužel postrádají konkrétnost, v otázce úprav pravidel důležitých pro autoprůmysl to neplatí. Cíl snížit emise a tím i spotřebu paliv, který platí od letošního roku, hodlá komise držet, avšak na stole je zvýšení flexibility při jeho vyhodnocování. To přesně odpovídá postoji, který jsem s kolegy v naší skupině prosadil, například vyhodnocování plnění cíle v delších intervalech," uvedl český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP09), rovněž z frakce EPP. Společně s Nerudovou se zúčastnil nedávných jednání se zástupci velkých evropských automobilek.

"Pro rok 2035 je třeba pravidla doplnit o další cesty k dosažení 'čisté mobility', tedy o možnost využití syntetických paliv ve spalovacích motorech. I to přesně odpovídá mému postoji k této regulaci," dodal Niedermayer.

reklama