Evropská kosmická agentura hledá na nové astronauty

Podle dřívějších informací shání ESA čtyři až šest takzvaných kariérních astronautů, kteří budou pracovat jako zaměstnanci agentury a budou se účastnit misí do vesmíru. Kromě toho organizace hledá také 20 astronautů či astronautek jako zálohu.

Evropská kosmická agentura (ESA) vypsala konkurz na nové astronauty. Výběrové řízení bude mít šest kol, uchazeči se mohou hlásit on-line až do 28. května. Vybraná posádka by měla být připravena na let do vesmíru k podzimu 2022. Je to poprvé po deseti letech, co ESA veřejně hledá astronauty, informovala agentura DPA. Konkurzu se mohou zúčastnit občané všech 22 členských států ESA, tedy i Česka.

Požadavky na tuto specifickou pozici jsou vysoké: uchazeči a uchazečky musí mít vysokoškolský titul v oboru přírodních věd, lékařství, inženýrství, matematiky nebo informatiky s nejméně tříletou pracovní praxí. Budou také muset mít lékařský posudek. Pilotní licence není podmínkou, všichni kandidáti však budou muset být zdravotně způsobilí natolik, aby se o licenci mohli ucházet. Povinná je mimo jiné velmi dobrá angličtina a znalost dalšího cizího jazyka.

Dalším předpokladem je tělesná výška mezi 150 a 190 centimetry a věk do 50 let. Budoucí astronauti budou muset být také dobří plavci, pročež absolvují plaveckou zkoušku. Musejí být také připraveni, že budou dlouhou dobu trénovat pod vodou. Podmínkou je dále řidičský průkaz, respektive připravenost oprávnění získat. Výhodu bude mít podle zadání výběrového řízení ten, kdo má zkušenosti s vyhodnocováním rizik v projektovém řízení.

Podle dřívějších informací shání ESA čtyři až šest takzvaných kariérních astronautů, kteří budou pracovat jako zaměstnanci agentury a budou se účastnit misí do vesmíru. Kromě toho organizace hledá také 20 astronautů či astronautek jako zálohu. ESA výslovně hledá do svého týmu ženy.

Jednu pozici by měl obsadit také člověk s tělesným postižením. Bude zařazen do programu Parastronaut, který má za cíl přispět k boření bariér pro hendikepované na pracovním trhu. ESA nechává otevřené, zda se letu do kosmu nakonec zúčastní.

