NYT: Astronauty vracející se z ISS přivítali po návratu na Zemi delfíni

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | NASA / NASA / NASA Delfín.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Astronauty, kteří se v úterý vrátili z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi, přivítali po přistání ve vodách u pobřeží Floridy delfíni. Napsal to list The New York Times ( NYT ), přičemž video zachycující zvědavé kytovce kroužící poblíž přistávacího modulu zveřejnila také stanice BBC . V modulu Crew Dragon od společnosti SpaceX byla i dvojice amerických astronautů, která uvázla na ISS na více než devět měsíců.Na videu je vidět modul pohupující se na hladině a týmy, které v lodích připluly astronauty vyzvednout. V těsné blízkosti přitom plave skupina delfínů. SpaceX a pobřežní hlídka se běžně snaží od modulu držet civilní lodě, se skupinou zvědavých delfínů ale v úterý nezmohli nic, okomentoval situaci NYT.

Delfíni jsou společenští a hraví mořští savci a často plavou ve skupinách. Biolog Todd Speakman uvedl, že ho výjev kolem vesmírného modulu nepřekvapil. "Jsou to jen zvědavá zvířata, takže připluli zkontrolovat takovou aktivitu," řekl americkému deníku. Delfíni často plavou také kolem výzkumných lodí, na který Speakman působí.

V modulu Crew Dragon od společnosti SpaceX, který úspěšně dopadl do vod Mexického zálivu, byli tři astronauti amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Barry Wilmore, Sunita Williamsová, Nick Hague a také ruský kosmonaut Alexandr Gorbunov.

Pro Wilmorea a Williamsovou tím skončila mnohaměsíční vesmírná odysea. Dvojice, která se k ISS vydala loni 5. června, měla na vesmírné stanici původně strávit jen několik dní, ale jejich loď Starliner od společnosti Boeing měla technické potíže. NASA proto rozhodla, že návrat v ní není bezpečný. Astronauti od té doby setrvávali na ISS a čekali na volná místa v návratovém modulu.

reklama