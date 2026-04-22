Extrémní vedra ohrožují zemědělství a ekosystémy, varuje zpráva WMO a FAO
Ta konkrétně dále uvádí, že u většiny domácích zvířat začíná tepelný stres při 25 stupních Celsia a u kuřat a prasat ještě dříve, protože se nemohou chladit pocením. Ryby pak mohou utrpět srdeční selhání, pokud musí udržovat zvýšenou dechovou frekvenci, protože obsah rozpuštěného kyslíku ve vodních plochách za extrémních vln veder klesá.
Většina důležitých plodin vykazuje ztrátu výnosů při teplotách nad 30 stupňů Celsia, brambory, ječmen a některé další dokonce při nižších teplotách. Studie dále prokázaly silnou souvislost mezi vlnami veder a požáry, které ničí lesy a pole. Na mnoha místech nyní trvá sezóna požárů déle než dříve a požáry jsou intenzivnější než dlouhodobý průměr.
Práce zemědělců se tak stává obtížnější. Podle zprávy by se počet dnů, kdy je pro práci, například na polích, příliš horko, mohl v některých regionech světa do konce století zvýšit na 250 ročně. Konkrétně text zmiňuje jižní Asii, subsaharskou Afriku a Střední a Jižní Ameriku.
K tomu se přidávají rostoucí rizika sucha, nedostatku vody a šíření škůdců a chorob. Zpráva navrhuje adaptační strategie, jako je úprava sezóny setí a vytváření stínu pro pole a pracovníky. Adaptace jsou však řešením s pouze omezeným účinkem.
"Bez ambiciózních klimatických opatření, která řeší základní příčiny změny klimatu, bude frekvence a intenzita extrémních horkých období stále více překračovat schopnosti komunit a ekosystémů zvládat tyto problémy," varují WMO a FAO.
reklama