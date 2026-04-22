Extrémní vedra ohrožují zemědělství a ekosystémy, varuje zpráva WMO a FAO

22.4.2026 11:37 (ČTK)
Foto | Ben Lai / Flickr
Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohroženy v důsledku stále častějších extrémních veder. Varuje před tím zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), zveřejněná dnes u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, varují organizace.
 
Zpráva upozorňuje, že klimatické změny vyvolané člověkem zanechávají své stopy. "Četnost, intenzita a trvání extrémních vln veder se za poslední půlstoletí dramaticky zvýšily," připomínají organizace. "Rizika pro zemědělské a potravinové systémy, stejně jako pro ekosystémy, pravděpodobně v budoucnu prudce vzrostou," stojí ve zprávě.

Ta konkrétně dále uvádí, že u většiny domácích zvířat začíná tepelný stres při 25 stupních Celsia a u kuřat a prasat ještě dříve, protože se nemohou chladit pocením. Ryby pak mohou utrpět srdeční selhání, pokud musí udržovat zvýšenou dechovou frekvenci, protože obsah rozpuštěného kyslíku ve vodních plochách za extrémních vln veder klesá.

Většina důležitých plodin vykazuje ztrátu výnosů při teplotách nad 30 stupňů Celsia, brambory, ječmen a některé další dokonce při nižších teplotách. Studie dále prokázaly silnou souvislost mezi vlnami veder a požáry, které ničí lesy a pole. Na mnoha místech nyní trvá sezóna požárů déle než dříve a požáry jsou intenzivnější než dlouhodobý průměr.

Práce zemědělců se tak stává obtížnější. Podle zprávy by se počet dnů, kdy je pro práci, například na polích, příliš horko, mohl v některých regionech světa do konce století zvýšit na 250 ročně. Konkrétně text zmiňuje jižní Asii, subsaharskou Afriku a Střední a Jižní Ameriku.

K tomu se přidávají rostoucí rizika sucha, nedostatku vody a šíření škůdců a chorob. Zpráva navrhuje adaptační strategie, jako je úprava sezóny setí a vytváření stínu pro pole a pracovníky. Adaptace jsou však řešením s pouze omezeným účinkem.

"Bez ambiciózních klimatických opatření, která řeší základní příčiny změny klimatu, bude frekvence a intenzita extrémních horkých období stále více překračovat schopnosti komunit a ekosystémů zvládat tyto problémy," varují WMO a FAO.

