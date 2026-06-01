https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nku-prinosy-dotaci-na-lepsi-hospodareni-se-srazkovou-vodou-nelze-posoudit?utm_source=google.com
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

NKÚ: Přínosy dotací na lepší hospodaření se srážkovou vodou nelze posoudit

1.6.2026 09:42 (ČTK)
Foto | Inge Maria / unsplash.com
Kvůli nejednotnému systému měření dopadů není možné spolehlivě posoudit přínos dotací, které poskytlo ministerstvo životního prostředí na lepší hospodaření se srážkovou vodou. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na podporu opatření, která mají pomoci se přizpůsobit změně klimatu při hospodaření se srážkovými vodami. Kontrola se týkala let 2022 až 2024, tedy období bývalé vlády Petra Fialy (ODS). Kontroloři zamířili na ministerstvo životního prostředí, do Státního fondu životního prostředí a k sedmi vybraným příjemcům dotací.
 
Dotace ministerstva měly v reakci na víceleté sucho z let 2015 až 2018 zlepšit hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných, takzvaných urbanizovaných územích. Ministerstvo rozdělilo 1,6 miliardy korun mezi 182 obcí, což jsou tři procenta z celkového počtu obcí v tuzemsku, píše ve zprávě kontrolního úřadu.

"NKÚ prověřil, do jaké míry přispěly dotace k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami, a konstatuje, že kvůli nejednotnému systému měření dopadů a efektů jsou výsledky podpory z dotačních programů nesrovnatelné. V důsledku toho nelze spolehlivě posoudit přínosy poskytnuté podpory," zjistil NKÚ.

Domácnosti podle zjištění měly jen malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. V ní podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Zatímco celková podpora programu Nová zelená úsporám představovala 15,7 miliardy korun, šlo na akumulační nádrže nebo zelené střechy rodinných a bytových domů asi 168 milionů korun. To je asi jedno procento z celkové dotace, uvedl NKÚ. Dodal, že v letech 2021 až 2024 vzniklo v tuzemsku 1,6 milionu metrů čtverečních zelených ploch. Z toho osm procent podpořily peníze z programu Nová zelená úsporám, což podle NKÚ odpovídá nízkému zájmu žadatelů.

Kontrolní úřad uvedl, že ministerstvo už v roce 2019 vypracovalo studii o hospodaření se srážkovými vodami. V ní doporučilo opatření, ale nestanovilo měřitelné cíle, termíny ani odpovědnost za plnění úkolů.

"Studie není pro žádného z aktérů závazná. Strategický dokument o hospodaření se srážkovými vodami dosud MŽP nezpracovalo. Ve třech dotačních programech kontrolovaných Nejvyšším kontrolním úřadem nastavilo ministerstvo tři různé soustavy ukazatelů pro vyhodnocování efektů podpory. Kvůli tomuto nejednotnému systému měření dopadů nelze přínosy poskytnuté podpory spolehlivě posoudit," shrnul NKÚ.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ilustrace planety Země Foto: Elena Mozhvilo Unsplash Začíná Týden pro klima. Letošní ročník propojuje klima s lidskými právy Dub letní Foto: Depositphotos Jak stromy šetří ve vedrech s vodou? Jejich metody je mohou dehydratovat nebo vyhladovět Horká ocel na dopravníku Foto: Depositphotos Havlíček: Maďarsko, Itálie a Rakousko podpořily české snahy o ochranu průmyslu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist