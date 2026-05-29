Havlíček: Maďarsko, Itálie a Rakousko podpořily české snahy o ochranu průmyslu

29.5.2026 12:15 | BRUSEL (ČTK)
Česká republika získala další spojence ve svém úsilí ochránit těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. České snahy podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka podpořilo nově i Maďarsko, Itálie a Rakousko. Tři země se tak připojily k dalším pěti státům, které společně s Českem v takzvaném non-paperu vyzvaly například k zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek umožňujících průmyslovým podnikům vypouštět emise v rámci systému EU ETS.
 
Podle ministra Havlíčka non-paper, tedy neoficiální dokument určený k prodiskutování, jasně poukazuje na to, že je třeba v daleko větší míře podpořit energeticky náročná odvětví, jako je sklářství, ocelářství, chemický průmysl, výroba cementu či slévárny.

"Česká iniciativa změny ETS ve vazbě na energeticky náročné sektory získala v Bruselu další podporu. Vedle Řecka, Polska, Bulharska, Slovenska a Rumunska se k našim principům připojila Itálie, Maďarsko a Rakousko," uvedl český ministr. "Podpora jde ale i z Francie a Estonska, opatrně pak z Německa, Španělska a Portugalska," dodal.

Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Podniky si musejí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová už dříve uvedla, že systém ETS zůstává "osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu", nicméně je potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.

Česká republika je jednou z unijních zemí, které hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek EU ETS. Po skončení březnového summitu EU premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko bude dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu ze systému povolenek do roku 2034. Evropská komise by měla revizi systému emisních povolenek EU ETS1 představit 15. července.

Podle zdrojů ČTK by komise v plánované revizi chtěla, aby systém obchodování s emisemi více motivoval k investicím a inovacím a aby ti, kteří za povolenky platí, dostali své peníze zpět. EK podle všeho plánuje jít cestou dát k dispozici více povolenek zdarma, ale bude to chtít podmínit dekarbonizačními plány na straně podniků. Podle ministra Havlíčka by tato cesta byla přijatelná i pro Českou republiku.

"My si uvědomujeme, že určitá míra dekarbonizace a ekologizace být musí, ale nesmí to být direktivním způsobem, jako to bylo v minulosti. Já věřím, že Evropa střízliví," řekl novinářům český ministr.

