Hoří lesy u Varšavy, úřady evakuují obyvatele dvou vesnic
28.5.2026 22:51 (ČTK)
Oblaka dýmu je vidět desítky kilometrů daleko, dokonce z Varšavy, napsal server Onet. Kvůli požáru vyzvala obec Stanislawów k maximálnímu omezení spotřeby vody z vodovodní sítě. "Každá kapka má teď obrovský význam pro bezpečnost nás všech a také pro hasiče bojující se živlem," apelovala obec.
Na počátku května se při hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Letoun, který se zřítil během hašení, patřil státním lesům a vzlétl z varšavského letiště Babice. V okolí okresního města Bilgoraj tehdy plameny zachvátily 250 hektarů lesa v přírodním parku Puszcza Solska. S ohněm bojovaly stovky hasičů, vrtulníky a letadla.
