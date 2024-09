Filmová přehlídka NaturVision nabídne snímky o zvířatech i vycházky do přírody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Filmové projekce i komentované procházky do šumavské přírody nabídne 23. ročník festivalu NaturVision. Uskuteční se od 14. do 21. září ve Vimperku na Prachaticku a nabídne 15 filmů s tematikou přírody - o grónských ledovcích, šumavských bažinách i výchově mláďat divokých zvířat. ČTK to sdělil dramaturg festivalu Tomáš Jiřička.Mezi hlavní lákadla patří dokument Divocí rodiče - s láskou k mláďatům, který byla nominován na prestižní filmovou cenu NaturVision Wildlife. "Jak už název napovídá, je to dokument plný úžasných záběrů z živočišné říše, který poskytuje velmi intimní pohled do 'milostného života' divoce žijících rodičů po celém světě," sdělil Jiřička.

V dopoledních hodinách se budou konat filmové projekce pro školy, odpoledne pak promítání pro veřejnost. Organizátoři připravili i doprovodný program. "Ani v letošním roce neporušíme tradici a festival zahájíme přírodovědnými vycházkami do okolní přírody. S průvodcem se vydáme na Boubín i Luzný. Festival zakončíme 21. září komentovanou procházkou Českého svazu ochránců přírody do Pravětínského údolí, Getsemanské zahrady a Aleje smíření," uvedl Jiřička. Festival nabídne také divadelní představení pro děti o klimatické změně.

Hlavním hostem festivalu je letos novinářka a cestovatelka Lucie Výborná. V pátek 20. září bude hostem besedy, večer poté představí projekt Magické hlubiny. Ten mapuje od pramene až k ústí velké řeky a objevuje tajemství podvodních krajin.

Festival zakončí v sobotu slavnostní galavečer, kde bude vyhodnocena výtvarná soutěž Správy NP Šumava a předána Cena Stanislavy Chumanové. Vstupné na projekce filmů je dobrovolné. Informace o festivalu a program jsou k dispozici na webových stránkách.

