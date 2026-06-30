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Finsko hlásí pozitivní výsledky silničních přechodů pro jeleny a losy

30.6.2026 08:20 | HELSINKI (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Úřady v jihozápadním Finsku hlásí pozitivní výsledky testování silničního přechodu pro divoká zvířata, jako jsou jeleni nebo losi. Na svém webu to napsala veřejnoprávní vysílací společnost Yle, podle níž systém využívající výstražná světla nedaleko města Turku snížil počet srážek vozidel se zvířaty na nulu.
 
Minulý týden úřady spustily systém varující motoristy před zvířaty pokoušejícími se přejít silnici poblíž města Naantali. Spočívá v tom, že podél obou stran cesty se táhne plot s mezerou v bodě, kde se nachází přechod, píše Yle. Jsou tam také výstražné značky a světla, která řidiče upozorňují na přítomnost zvířat.

"Radar zaznamená zvíře blížící se k silnici, což spustí výstražná světla," popsal Jaakko Klang, inženýr pro bezpečnost v dopravě z úřadu pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí. Yle zveřejnila i video, které systém a přechod jednoho losa zachycuje.

Podobný systém úřady už dříve testovaly poblíž obce Nousiainenu ležící severozápadně od Turku. Zpočátku na přechodu nebyla výstražná světla a odehrálo se tam deset kolizí, píše Yle. Po instalaci výstražných světel podle ní počet srážek vozidel s jeleny a losy klesl na nulu.

Systém stojí přibližně 70 000 eur (zhruba 1,7 milionu korun) a podle Klanga je to efektivní způsob, jak předcházet srážkám se zvířaty. "Podchod nebo nadchod postavený pro divokou zvěř stojí miliony," řekl.

Finské úřady dlouho řeší otázku, jak předcházet srážkám mezi auty a velkými zvířaty, zejména losy, protože střet s losem je nejhorší možnou kolizí s divokým zvířetem, jaká se může na finských silnicích stát, píše Yle. Samec losa podle ní může vážit až 700 kilogramů a při srážkách s auty se nezřídka stává, že zvíře dopadne přímo na čelní sklo auta a rozdrtí cestující.

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