Firma rPET InWaste instaluje v Rosicích novou linku pro výrobu PET vloček
8.1.2026 08:20 | ROSICE (ČTK)
Linku firma umístí do areálu v ulici Cukrovar, který se nachází mimo obytnou zónu mezi Rosicemi a Zastávkou u Brna. Plánuje ji začít instalovat příští rok a v roce 2029 ji chce spustit do provozu.
Podle informací v obchodním rejstříku zaměstnávala na konci roku 2024 18 lidí. Poslední výkaz zisku a ztrát je v rejstříku za rok 2022 a tržby tehdy činily 95 milionů korun.
