https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/firma-rpet-inwaste-instaluje-v-rosicich-novou-linku-pro-vyrobu-pet-vlocek
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Firma rPET InWaste instaluje v Rosicích novou linku pro výrobu PET vloček

8.1.2026 08:20 | ROSICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Společnost rPET InWaste plánuje ve svém závodě v Rosicích na Brněnsku instalovat linku, která dokáže za rok zpracovat 16 000 tun vytříděných PET lahví a vyrobí z nich tzv. PET vločky. Z nich bude poté vyrábět regranulát, který mají výrobci PET lahví povinnost přimíchávat do směsí, z nichž vyrábějí nové lahve. Vyplývá to z dokumentu na Informačním portálu EIA.
 
Firma získala na svůj rozvoj investiční pobídku od české vlády před pěti lety v podobě slevy na dani zhruba 60 milionů korun, vznikla v roce 2016. Patří k těm, které fungují podle principů cirkulární ekonomiky a odpad přeměňují zpět na výrobní materiál. Regranulát vyrábí v potravinářské kvalitě, což znamená, že jej lze využít znovu pro výrobu PET lahví na nápoje. Vzhledem k tomu, že legislativa nutí výrobce jej do výroby přimíchávat, poptávka po něm v posledních letech roste.

Linku firma umístí do areálu v ulici Cukrovar, který se nachází mimo obytnou zónu mezi Rosicemi a Zastávkou u Brna. Plánuje ji začít instalovat příští rok a v roce 2029 ji chce spustit do provozu.

Podle informací v obchodním rejstříku zaměstnávala na konci roku 2024 18 lidí. Poslední výkaz zisku a ztrát je v rejstříku za rok 2022 a tržby tehdy činily 95 milionů korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Popelnice na směs a plasty u domu Foto: Depositphotos Frýdlant začne v červenci třídit odpad přímo u domů. Zjišťuje také, kdo topí tuhými palivy Špatně vhozený textil do sběrného kontejneru. Foto: Depositphotos Pachatelé v Prostějově ničí kontejnery na textil, opravy stojí tisíce korun Vyřazené hračky Foto: Depositphotos Valašské Meziříčí otevře re-use centrum, lidé tam mohou odložit i vyzvednout věci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist