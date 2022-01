Firmy z udržitelných sektorů loni získaly rekordní objem kapitálu

Pavel Hanzl 18.1.2022 19:35 Reaguje na Miroslav Vinkler

Žádné nekryté peníze nikdo netiskne, to by se spustila hyperinflace.

Žádná bublina nesplaskne, protože ji nikdo nenafukuje. Technologie OZE jsou prostě drahé (stejně, jako každé jiné technologie) hlavně proto, že jsou dimenzovány na dlouhodobou výdrž. Přesto ceny až do loňska klesaly (zvláště u FVE). Takže není co splaskávat, (to by muselo být napřed přefouknuté), OZE vyrábí stále více elektřiny a tak chrání Evropu před šíleným diktátorem z Východu.

Odpovědět