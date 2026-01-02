Francie odloží zákaz jednorázových plastových kelímků o čtyři roky
2.1.2026 00:28 (ČTK)
V roce 2028 plánují francouzské úřady vyhodnotit, jakého pokroku se v nahrazování jednorázových plastových kelímků podařilo dosáhnout. Úplně zakázané by měly nově být od 1. ledna roku 2030, uvádí francouzský úřední věstník.
Podle ekologických sdružení a neziskových organizací se od každodenního používání jednorázových plastů upouští příliš pomalu. Organizace Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement a No Plastic in my Sea vyhodnotily na začátku roku 2024 zákon proti plýtvání z roku 2020 jako neuspokojivý. Zdůvodnily to tím, že ho úřady neprosazovaly a vydávaly vyhlášky, které omezovaly jeho dosah.
