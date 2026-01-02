https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/francie-odlozi-zakaz-jednorazovych-plastovych-kelimku-o-ctyri-roky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Francie odloží zákaz jednorázových plastových kelímků o čtyři roky

2.1.2026 00:28 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Francie odloží zákaz jednorázových plastových kelímků o čtyři roky na rok 2030. Podle vlády by jeho původně plánované zavedení od ledna příštího roku bylo technicky obtížné. S odkazem na úterní rozhodnutí ministerstva pro ekologickou transformaci a ministerstva hospodářství a financí o tom informuje agentura AFP.
 
Francouzský zákon o životním prostředí od roku 2024 stanoví, že obsah plastu v těchto kelímcích, které mohou být škodlivé pro zdraví a životní prostředí, smí činit maximálně osm procent. Do roku 2022 to bylo 15 procent.

V roce 2028 plánují francouzské úřady vyhodnotit, jakého pokroku se v nahrazování jednorázových plastových kelímků podařilo dosáhnout. Úplně zakázané by měly nově být od 1. ledna roku 2030, uvádí francouzský úřední věstník.

Podle ekologických sdružení a neziskových organizací se od každodenního používání jednorázových plastů upouští příliš pomalu. Organizace Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement a No Plastic in my Sea vyhodnotily na začátku roku 2024 zákon proti plýtvání z roku 2020 jako neuspokojivý. Zdůvodnily to tím, že ho úřady neprosazovaly a vydávaly vyhlášky, které omezovaly jeho dosah.

