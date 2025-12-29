https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-komise-chce-zavest-prisnejsi-pravidla-pro-dovoz-plastu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Evropská komise chce zavést přísnější pravidla pro dovoz plastů

29.12.2025 02:23 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie chce zavést přísnější pravidla pro dovoz plastů, uvedla minulý týden podle agentury Reuters Evropská komise. Chce tak pomoci recyklačním firmám, které bojují s levnými dovozy.
 
Jedna z hlavních obav se týká toho, že levný primární plast, který se vyrábí přímo z fosilních paliv, je označován při dovozu do EU jako už recyklovaný. To vytváří pro místní recyklační firmy nevýhodnou situaci, kdy oproti podnikům mimo blok nenabízejí tak výhodné ceny i kvůli vysokým nákladům na energii.

Komise, která jako jediná z institucí EU má právo předkládat návrhy unijních předpisů, tak chce v novém roce zavést přísnější pravidla na dovoz recyklovaného plastu. Chystá se například zavést speciální celní kódy na primární a recyklované plasty, což pomůže celním úřadům sledovat, odkud plasty pocházejí. Mezi další opatření patří zavedení evropských auditů recyklačních firem, včetně těch mimo EU, a podpora laboratoří, aby prováděly kontroly zásilek recyklovaných plastů.

EU už v minulosti zavedla antidumpingová cla na čínský PET plast na výrobu láhví, která mají vyrovnávat jeho nižší cenu na evropském trhu. Evropské podniky kvůli čínskému dovozu musely prodávat své produkty pod cenou, aby mohly čínskému zboží konkurovat.

K větším opatřením v tomto sektoru vyzvalo komisi minulý měsíc šest členských států. Byly mezi nimi například Francie, Španělsko nebo Nizozemsko.

Evropský průmysl na zpracování použitého plastu letos čelil největším ztrátám v porovnání s předchozími roky, kvůli čemuž musely některé recyklační firmy v EU zavřít, píše Reuters.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vědci na Agronomické fakultě zkoumají, jak larvy potemníka rozkládají plasty Foto: Mendelova univerzita v Brně Jak tráví potravu superčervi? Vědci z Mendelovy univerzity zkoumají schopnost larev potemníka rozkládat plasty Racci na skládce Foto: Depositphotos Poprask na laguně. Rackové a čápi zanáší plasty do chráněných mokřadů Odpad z polystyrenu. Foto: jpwbee Flickr Srbští vědci experimentují s moučnými červy. Učí je rozkládat plasty

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist