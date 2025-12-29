Evropská komise chce zavést přísnější pravidla pro dovoz plastů
Komise, která jako jediná z institucí EU má právo předkládat návrhy unijních předpisů, tak chce v novém roce zavést přísnější pravidla na dovoz recyklovaného plastu. Chystá se například zavést speciální celní kódy na primární a recyklované plasty, což pomůže celním úřadům sledovat, odkud plasty pocházejí. Mezi další opatření patří zavedení evropských auditů recyklačních firem, včetně těch mimo EU, a podpora laboratoří, aby prováděly kontroly zásilek recyklovaných plastů.
EU už v minulosti zavedla antidumpingová cla na čínský PET plast na výrobu láhví, která mají vyrovnávat jeho nižší cenu na evropském trhu. Evropské podniky kvůli čínskému dovozu musely prodávat své produkty pod cenou, aby mohly čínskému zboží konkurovat.
K větším opatřením v tomto sektoru vyzvalo komisi minulý měsíc šest členských států. Byly mezi nimi například Francie, Španělsko nebo Nizozemsko.
Evropský průmysl na zpracování použitého plastu letos čelil největším ztrátám v porovnání s předchozími roky, kvůli čemuž musely některé recyklační firmy v EU zavřít, píše Reuters.
