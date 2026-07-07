Geopark Český ráj se na podzim dozví, zda bude nadále držitelem značky UNESCO
Udělení žluté karty znamená, že další kontrola geoparku se nekoná za obvyklé čtyři roky, ale již za dva roky a kontroloři při ní zjišťují, jak se povedlo odstranit zjištěné nedostatky. Podle Lebedové už znovu žlutou kartu dostat nemohou. "Osobně si myslím, že by nám nejradši tu žlutou zase dali, měli nějaké výtky. To už ale nejde, teď buďto můžeme dostat zelenou kartu nebo červenou. A ti revalidátoři říkali, že navrhnou zelenou, proto uvádím, že to jejich hodnocení bylo pozitivní," řekla ředitelka geoparku.
Před dvěma lety mezi výtky patřila spolupráce s turnovským muzeem. To podle mínění některých prodává drahé kameny nejasného původu, což muzeum odmítá. Geopark se přesto s muzeem už dříve domluvil na ukončení spolupráce. Nyní je asi největší výtkou podle Lebedové to, jakým je prestižní geopark propagovaný. "Když jste tady v území Českého ráje, tak moc není vidět ta značka UNESCO, takže to říkali, že by se mělo napravit," uvedla ředitelka.
Podle ní ale na zlepšení propagace geoparku už pracují. Díky evropské dotaci geopark na jaře otevřel geoarcheologickou naučnou stezku od Kittelova muzea v Pěnčíně-Krásné na Jablonecku. Připomíná zdejší naleziště kamene, které bylo před 7000 lety význačné pro výrobu pravěkých sekerek ve střední Evropě. "A teď začínáme pracovat na projektu interpretace Greenway Jizera společně se Sdružením Český ráj a Správou chráněné krajinné oblasti. A potom máme projekt ještě na hradě Valdštejn, kde modernizujeme geologickou expozici. A ještě máme jeden projekt, a to je v Tatobitech, kde je také geologická stezka od Malířovy zahrady do lomu Skalka," dodala Lebedová. Podle ní jde opět o projekty podpořené evropskou dotaci, které se začnou uskutečňovat do několika měsíců.
Geopark Český ráj byl pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty zařazen v roce 2005 do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v Česku členem Globální sítě geoparků UNESCO. Leží na styku tří geologicky odlišných území na severovýchodě Česka. Má rozlohu 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Jsou tam také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů. Na zajímavá místa geoparku, a to i ta méně známá, turisty navádí audio průvodce, který se dá stáhnout do mobilního telefonu přes aplikaci.
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