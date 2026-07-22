https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-zkoumaji-jak-se-meni-vlastnosti-vulkanickych-hornin-na-ostrove-santorini
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědci zkoumají, jak se mění vlastnosti vulkanických hornin na ostrově Santorini

22.7.2026 09:01 | BRNO (ČTK)
Santorini je spící, ale stále aktivní sopka. Četné menší a středně velké erupce postupně vytvořily uvnitř kráteru nové ostrůvky Nea a Palea Kameni.
Santorini je spící, ale stále aktivní sopka. Četné menší a středně velké erupce postupně vytvořily uvnitř kráteru nové ostrůvky Nea a Palea Kameni.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Steve Jurvetson / Flickr
Odebrat vzorky vulkanických hornin se spolu s řeckými kolegy vydal na ostrov Santorini vulkanolog Lukáš Krmíček z Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Chtějí zjistit, jak hydrotermální procesy mění vlastnosti vulkanických hornin a jak mohou ovlivňovat dlouhodobou stabilitu vulkanických komplexů. Získaná data mohou například zpřesnit geologické modely aktivních vulkánů a přispět k přesnějšímu hodnocení přírodních rizik, řekl ČTK Krmíček.
 
Odborníci předpokládají, že dlouhodobé působení horkých plynů a roztoků v okolí fumarol vede k přeměně původních minerálů a vzniku nových minerálních fází. "Tyto procesy obvykle zvyšují pórovitost hornin, snižují jejich pevnost a mění jejich mechanické chování. Takto oslabené horniny pak mohou být náchylnější například ke vzniku svahových deformací nebo lokálních kolapsů vulkanických staveb," uvedl Krmíček.

Výzkumníci odebrali asi 40 kilogramů vzorků. "Zahrnují čerstvé lávy z historických erupcí Nea Kameni, hydrotermálně přeměněné horniny z okolí fumarol i další vulkanické horniny dokumentující vývoj celého santorinského vulkanického systému," řekl Krmíček. Nyní je podrobí fyzikálním a mechanickým zkouškám. "Budeme měřit například pevnost, pórovitost nebo odolnost vůči tepelnému namáhání," podotkl vulkanolog. Výzkum potrvá jeden až dva roky.

Mechanické vlastnosti hornin se využívají pro modelování stability vulkánů. "Výsledky mohou být využity například při interpretaci monitorovacích dat, plánování monitoringu aktivních vulkánů nebo při numerických modelech stability vulkanických svahů. Výzkum tak přispívá k lepšímu porozumění procesům, které mohou v dlouhodobém horizontu ovlivňovat bezpečnost obyvatel žijících v okolí aktivních sopek," doplnil Krmíček.

Santorini je aktivní více než půl milionu let. Některé z erupcí byly v minulosti natolik silné, že se při nich propadl střed sopky a vytvořil kruhovou depresi zvanou kaldera, která dnes tvoří charakteristický tvar souostroví. Současné období se dle odborníků vyznačuje růstem vulkanického centra Nea Kameni uvnitř kaldery a postupným doplňováním magmatického systému.

Přečtěte si také |
Santorini je spící, ale stále aktivní sopka. Foto: Pedro Szekely Flickr Sopka pod ostrovem Santorini není tak „ospalá“, jak se myslelo

Pozornost vědců se v posledních letech soustředí především na vztah mezi ostrovem Santorini a podmořskou sopkou Kolumbo. Studie ukazují, že jsou oba systémy propojeny hlubokým magmatickým systémem. Jejich aktivitu dokládá i série zemětřesení z počátku loňského roku, která vedla k vyhlášení stavu nouze a dočasné evakuaci ostrova.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kdy se začaly hýbat kontinenty Foto: Přf UK Kdy se začaly hýbat kontinenty? Český ráj Foto: Kocheva Tetyana Shutterstock Geopark Český ráj se na podzim dozví, zda bude nadále držitelem značky UNESCO Vědci odhalili nový mechanismus růstu bahenních proudů v Ázerbájdžánu Foto: Petr Brož Geofyzikální ústav Akademie věd ČR Bahno jako ledovec: Vědci objevili nový mechanismus růstu bahenních proudů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist