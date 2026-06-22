Hasiči loni hasili o 143 víc požárů v zemědělství. Škody vzrostly na 354 milionů korun
Podle hasičů může za požáry v zemědělství nejčastěji lidská nedbalost. "Spousta rostlinných materiálů, které zemědělci běžně skladují, je náchylná k biologickému samovznícení. Mezi ty nejrizikovější patří seno, oves a další obiloviny, luštěniny, sláma, len a plevy. Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu," uvedli hasiči.
Vyšší riziko požáru vzniká také s vyšší vlhkostí píce. Doporučují proto, aby zemědělci kontrolovali naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16 procent. Zemědělci by měli ověřit zápach, ale i teplotu, která by podle hasičů neměla přesáhnout 65 stupňů Celsia. Pokud je píce přehřátá, měli by zemědělci okamžitě zavolat hasiče, kteří píci přeloží a vyskladní.
Riziko vzplanutí hrozí i u zemědělských strojů. Zemědělci by měli vozy udržovat čisté a v dobrém technickém stavu, upozorňují hasiči. Stroje by měli farmáři vybavit hasicími přístroji a na výfucích by měli mít lapače jisker. "Zralou úrodu ale může zapálit i jiskra od kamínku nebo jiného předmětu, který se do pracovního stroje dostane. Takové jiskry můžou zažehnout výbušnou směs, která vzniká smísením obilného prachu se vzduchem," uvedli hasiči.
Česko čeká další tropický týden, teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají ke 35 stupňům Celsia. Dnes opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav v týdenní předpovědi. Hasiči měli o víkendu kvůli bouřkám 1300 zásahů.
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