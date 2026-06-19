Fond: Mrazy nejvíc zasáhly jabloně, škody hlásí 411 pěstitelů, méně než předloni
Stejně jako v roce 2024 i letos nejvíce informací o škodách a žádostí o šetření podali pěstitelé jablek, jde o necelou třetinu všech hlášení. Dále pěstitelé nahlašovali škody na švestkách, hruškách, meruňkách a třešních. "Co se týká odhadu poškozené plochy, k dnešnímu dni činí přes 7200 hektarů. Prakticky polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně," uvedla Češpiva.
Pětina poškozených pěstitelů pochází podle Češpivy z Královéhradeckého kraje, stejně jako před dvěma lety. Nejméně poškozených ovocnářů bylo z Opavska.
Pěstitelé jahod mohli hlášení podávat do 2. června, škody jich nahlásilo 42 na ploše 164 hektarů. Dosavadní počet poškozených ovocnářů včetně pěstitelů jahod po letošních mrazech tedy činí necelých 450. Před dvěma lety o podporu za mrazy požádalo 539 pěstitelů.
Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili pouze situace, kde poškození přesahuje 30 procent celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Na škody menšího rozsahu nebude fond po dohodě s ministerstvem zemědělství případné podpory vyplácet.
O formě a podmínkách podpory pro poškozené ovocnáře se v současnosti jedná. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele a o situaci jednal i v Bruselu. Před dvěma lety ministerstvo zajistilo jako kompenzaci za škody způsobené mrazem víc než 400 milionů korun z EU.
Ministr doufá, že Česko získá od EU finanční pomoc ve výši alespoň jedné čtvrtiny škod způsobených jarními mrazy. "Očekávám, že ten proces bude trvat několik měsíců a k odškodnění, pokud se uskuteční přes tyto prostředky, dojde buď na konci tohoto roku, nebo v příštím roce," uvedl už dříve Šebestyán. Ve středu se na ministerstvu zemědělství uskuteční k ovocnářskému sektoru kulatý stůl.
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