Ministerstvo zemědělství splnilo 23 procent z programových cílů, řekl Šebestyán
Návrh podle ministra také zvyšuje tresty. Vláda se v programovém prohlášení zavázala k podpoře dobrých životních podmínek zvířat v chovech a ochraně proti týrání. "Podpoříme obce v péči o toulavá, týraná a zanedbaná domácí zvířata. Zvýšíme tresty za týrání zvířat, policie a další státní orgány budou vybaveny kompetencemi tak, aby mohly nekompromisně postupovat vůči nelegálním množírnám zvířat," uvádí prohlášení.
V boji proti nelegálním množírnám má podle Šebestyána pomoci i Centrální evidence psů, kterou ministerstvo spustilo od 1. července.
Za další úspěch označil ministr některé body týkající se potravinářství. Vláda slíbila, že zajistí občanům kvalitní, cenově dostupné a bezpečné české potraviny, omezí marže řetězců a dovozů nekvalitních potravin a vytvoří férové podmínky pro české zemědělce i spotřebitele.
Ministerstvo zřídilo potravinového ombudsmana a pracovní skupinu pro transparentnost potravinového řetězce. Šebestyán odpoledne na tiskové konferenci řekl, že skupina připravuje několik legislativních návrhů, které představí ve druhé polovině roku.
Zavedení ombudsmana už dříve kritizovala například europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS), podle ní funkce slouží jako přípravná palba vlády k tomu, aby stát určoval ceny potravin v prodejnách. Podle Asociace soukromého zemědělství ombudsman nic na potravinářském trhu nezmění. Zřízení ombudsmana a řešení praktik obchodníků naopak ocenila Agrární komora ČR.
Ministerstvo zároveň připravuje programy motivující zemědělce k tvorbě přidané hodnoty. České potraviny patří podle Šebestyána mezi nejlepší a nejkvalitnější a je podle něj škoda, že jsou málo využívané. Chce se proto zaměřit také na posilování českého zpracovatelského potravinářského průmyslu. Na konferenci řekl, že se bude zabývat i zákonem o potravinách. "Rádi bychom i sledovali a z pohledu státu motivovali k tomu, aby naše potravinová suverenita byla pokud možno co největší," řekl ministr.
Ministerstvo zemědělství spolu s resortem životního prostředí má v plánu otevřít také vodní zákon, a to letos v září. "Máme k tomu připravený speciální zákon na vybudování 20 nových vodních děl, protože vodní bilance ČR se mění a musíme na tom intenzivně pracovat," uvedl Šebestyán.
Programové prohlášení avizuje také revizi dotačních titulů a budoucí nastavení Společné zemědělské politiky s cílem přesměrovat podporu na aktivní zemědělskou produkci či zavedení přísnějších pravidel pro vyjímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Vláda by zároveň měla připravit zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce. Připravovaný zákon ale kritizují Piráti, ODS i soukromí zemědělci. Podle nich zatíží malé a střední zemědělce a naopak prospěje velkým agropodnikům, jako je Agrofert. Šebestyán už dříve hovořil také o úpravě protierozních pravidel.
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