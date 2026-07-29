Senát má akční plán EU pro hnojiva za nedostatečný, situace je podle něj závažná
Komise ve svém prohlášení již v květnu uvedla mimo jiné, že poskytne cílenou mimořádnou podporu evropským zemědělcům prostřednictvím existujících nástrojů a navrhne využití rozpočtu EU k posílení zemědělské rezervy. Jde o rezervu unie pro krizové situace v zemědělství, ze které je v takových případech možné uvolňovat peníze.
Senátoři považují plán za nedostatečný hlavně pokud jde o navržená krátkodobá opatření. Tato opatření nezajišťují podle Senátu dostatečné a rychle dostupné finanční nástroje na úrovni EU pro účinnou reakci na růst cen hnojiv. Senát doporučil vládě, aby nadále prosazovala maximální využití zmíněné zemědělské rezervy. Má také prosazovat nastavení transparentních podmínek pro její čerpání i rychlé přijetí dalších finančních nástrojů, které umožní okamžitou podporu zemědělců. Posílení finančních nástrojů však podle Senátu nesmí jít na úkor přímých plateb pro zemědělce.
Evropská komise chce zároveň zemědělcům ulehčit některá pravidla. Členské státy budou moci pružněji využívat finance ze společné zemědělské politiky. Evropská komise chce rovněž podporovat menší spotřebu klasických chemických hnojiv a přechod na biologická hnojiva. Unijní exekutiva dále uvedla, že prozkoumá možnost vytváření zásob hnojiv, aby se zajistily dodávky pro případ budoucích krizí.
Narušení přepravy přes Hormuzský průliv vedlo k nárůstu cen hnojiv i zemního plynu, který se k jejich výrobě používá. Před válkou USA a Izraele s Íránem procházela tímto průlivem až třetina celosvětového obchodu s hnojivy. Evropa je jako významný dovozce hnojiv i plynu velmi zranitelná a Evropská komise se obává, že vysoké ceny by mohly narušit výsadbu plodin, což by mělo dopad na produkci potravin.
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